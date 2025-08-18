রোনালদোর প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নয় জর্জিনার: কানিংহ্যাম

রোনালদোর প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নয় জর্জিনার: কানিংহ্যাম
সোফি ক্যানিংহ্যাম- নামটা বাংলাদেশে পরিচিত নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক জনপ্রিয় নাম এটি। আমেরিকান পেশাদার বাস্কেটবল খেলোয়াড় তিনি। ইন্ডিয়ানা ফেভার এর খেলোয়াড় তিনি। জনপ্রিয় এই নারী এনবিএ (বাস্কেটবল) খেলোয়াড় মনে করেন, হীরার আংটি দিয়ে জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের যে প্রস্তাব রোনালদো দিয়েছেন, সেটিকে জর্জিনার গ্রহণ করা উচিত নয়। কানিংহ্যাম মনে করেন, রোনালদো ভালবাসা নয়, অর্থের চাকচিক্য দেখিয়েছেন।
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজের সাথে তার বাগদানের কথা ঘোষণা করার পরই পুরো বিশ্নে এক চমকপ্রদ দৃশ্য তৈরি হলো। অতিরঞ্জিত করে অনেকেই বলছেন, ‘একটি হীরার আংটি এত বিশাল যে, এটি সূর্যকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারত।’
বেশিরভাগের কাছেই যখন এটি ছিল চমকে দেয়ার মত একটি প্রদর্শনী, তখন ইন্ডিয়ানা ফিভারের খেলোয়াড় সোফি কানিংহামের কাছে এতটা চমক তৈরি করতে পারেনি। এ জায়গায় তিনি নিজের মত তুলে ধরে বলেন, যদি জর্জিনা রদ্রিগেজের জায়গায় তিনি নিজে থাকতেন, তাহলে তিনি আল-নাসর ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে ঘটনাস্থলেই প্রত্যাখ্যান করতেন।
‘শো মি সামথিং’ পডকাস্টে কানিংহাম এ বিষয়ে বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমি এর (হীরার আংটি) ভক্ত নই। এটা অনেক বড়।’ তার কথা তিক্ত কৌতুকের সাথে অবিশ্বাসের মিশ্রণও ছিল।
এখানেই থেমে যাননি কানিংহ্যাম। সমালোচনার মাত্রা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে তিনি কেবল (রিংয়ের) আকার নিয়ে উপহাস করেননি, বরং পরামর্শ দেন, রদ্রিগেজের (রোনালদোর) প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, ‘যদি কেউ আমাকে এমন একটি প্রস্তাব দেয় এবং তাহলে তা আমি প্রত্যাখ্যান করবো।’ কানিংহ্যাম স্বীকার করেন, ‘আমি মনে করি, আমি না বলব। আমি তাকে বলতাম, তুমি কি আমাকে চেনো?’
কানিংহ্যামের এই প্রতিক্রিয়া হয়তো একটু মজাদার, তবে এটা এক ধরনের গভীর সমালোচনার বিষয় তুলে ধরে।
ঝলমলে অনুভূতি হারিয়ে গেছে
কানিংহামের জন্য, প্রশ্নটি ভালোবাসার অভাব সম্পর্কে ছিল না - এটি ছিল সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ফুটবলারের ভালবাসা প্রকাশের ভঙ্গি, কথার সুর এবং আত্ম-সচেতনতা সম্পর্কে।
কানিংহ্যামের মতে, রোনালদোর মানের আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ক্রীড়াবিদ হয়তো অতিরিক্ত খরচের মাধ্যমে তার ভালোবাসা প্রমাণ দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে মনে হয়েছে।
