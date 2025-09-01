দলবদলের শেষদিনে রেকর্ড
২১৩০ কোটি টাকায় সুইডিশ তারকাকে কিনে নিল লিভারপুল!
নিউক্যাসল ইউনাইটেডে খেলা সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার আইজ্যাককে নিয়ে আলোচনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। লিভারপুল তাকে দলে নেওয়ার জন্য ছিল তুমুল আগ্রহী। বেশ কয়েকবার তার জন্য দেওয়া প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল নিউক্যাসল। অবশেষে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ট্রান্সফারের রেকর্ড সৃষ্টি আইজ্যাককে দলে নিলো লিভারপুল।
ইএসপিএন জানিয়েছে, প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা আইজ্যাকের জন্য ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ড (১৭০ মিলিয়ন ডলার) প্রস্তাব দিয়েছে, যা নিউক্যাসলও মেনে নিয়েছে। যদিও নিউক্যাসল সূত্র জানাচ্ছে, চুক্তির মোট মূল্য ১৩০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় দুই হাজার ১৩২ কোটি টাকা)।
২৫ বছর বয়সী আইজ্যাক সোমবার ব্রিটিশ সময় সন্ধ্যা ৭টার (বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা) মধ্যে মেডিকেল সম্পন্ন করার কথা। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক মাসের জটিল ট্রান্সফার জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটতে চললো।
নিউক্যাসলের হয়ে এবারের মৌসুমে আলেকজান্ডার আইজ্যাক এখনও মাঠে নামেননি। এমনকি এশিয়া সফরেও দলের সঙ্গে ছিলেন না। এর আগে ক্লাব কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন।
আইজ্যাকের এই ট্রান্সফার প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে সর্বকালের সবচেয়ে দামী চুক্তি হতে যাচ্ছে। এর আগে চেলসি ২০২৩ সালে ব্রাইটন থেকে মইসেস ক্যাইসেডোকে ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ডে দলে নিয়েছিল।
এরই মধ্যে লিভারপুল এ মৌসুমে দ্বিতীয়বারের মতো ক্লাব রেকর্ড ভাঙল। জুনে আরনে স্লটের দল জার্মান মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান রিৎজকে বায়ার লেভারকুসেন থেকে ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডে (সাথে বাড়তি ১৬ মিলিয়ন অ্যাড-অন) দলে নিয়েছিল।
অন্যদিকে, লিভারপুল ডিফেন্ডার ভিরগিল ফন ডাইক সতীর্থ জো গোমেজকে দলে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। ক্রিস্টাল প্যালেসের মার্ক গুয়েহিকে যদি স্বাক্ষর করাতে পারতো লিভারপুল, তাহলে গোমেজ অ্যানফিল্ড থেকে চলে যেতে পারেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।
যদিও ফন ডাইক বলেছেন, ‘সে (জো গোমেজ) যেভাবে নেমে খেলেছে, সেটা অসাধারণ। আমি চাই সে লিভারপুলেই থাকুক। তবে এটা বন্ধুত্বের জায়গা নয়, ব্যবসার জগত। সিদ্ধান্ত ক্লাবের।’
আইএইচএস/