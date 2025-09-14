মেয়েদের আবাসিক ক্যাম্প ঢাকার বাইরে
ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের জন্য ভিয়েতনামের বিকল্প খুঁজছে বাফুফে
এএফসি এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করার পর ছুটি কাটাচ্ছেন সিনিয়র ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের নারী ফুটবলাররা। কয়েকজন ভুটানের লিগ খেলছেন। এই ছুটিতে কয়েকজন ভুটানের ক্লাব আরটিসির হয়ে লাওসে খেলে এসেছেন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের মেয়েরা ছাড়া কেউ ক্যাম্পে ছিলেন না। ছুটি কাটিয়ে এই সপ্তাহেই আবার ক্যাম্পে ফিরবেন নারী ফুটবলাররা। জাতীয় ও অনূর্ধ্ব-২০ দল এক সাথেই অনুশীলন করবেন এশিয়ান কাপের জন্য।
বাফুফে আগেই ঘোষণা করেছিল মেয়েদের ক্যাম্প হবে ঢাকার বাইরে। ক্যাম্প করার জন্য দুটি জেলাকে পছন্দ করেছিল বাফুফে। একটি চট্টগ্রাম, অন্যটি যশোর। ছুটি কাটিয়ে কোচ পিটার বাটলারের ঢাকায় ফিরবেন ১৮ সেপ্টেম্বর। ইংল্যান্ড থেকে পিটার বাটলার বলছিলেন, ‘আমি ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসবো। তবে ক্যাম্প কোথায় হবে, সেটা বাফুফে বলতে পারবে। আমি অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য একটা ভালো ভেন্যুর অপেক্ষায়।’
বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম ভেন্যুর বিষয়ে বলেন, ‘আমাদের কাছে দুটি অপশন আছে। একটি চট্টগ্রাম, অন্যটি যশোর। তবে সিদ্ধান্ত হবে পিটার বাটলার ভেন্যু পরিদর্শনের পর। তিনি ঢাকায় এসে দুটি ভেন্যু দেখবেন। তারপর চূড়ান্ত করবো। তবে আমাদের বিবেচনায় চট্টগ্রাম বেটার হবে। ধরে নিতে পারেন চট্টগ্রামেই হতে যাচ্ছে মেয়েদের ক্যাম্প।’
জানা গেছে, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেড মেয়েদের ক্যাম্পের জন্য বাফুফে ঠিক করেছে। এখন পিটারের পরিদর্শনটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা।
আনোয়ারায় সমুদ্রঘেঁষা কোরিয়ান এই ইপিজেডের সুযোগ-সুবিধা উন্নতমানের। সাবেক ফিফা রেফারি আব্দুল হান্নান মিরণের কাছে জানতে চাইলে তিনি জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘আমি দুইবার গিয়েছি সেখানে। দুর্দান্ত একটা জায়গা। বিশেষ করে মাঠ ও সুইমিং পুল। মাঠের মাপ একটু ছোট হলেও অনুশীলনের জন্য কোনো সমস্যা নেই। চাইলে এখান থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর মাঠে গিয়েও মাঝেমধ্যে অনুশীলন করা সম্ভব। কোরিয়ান ইপিজেড এর সুইমিং পুলটা একদম সমুদ্রের পাশে। মনোরম একটা পরিবেশ। এখানকার ডাইনিং হলটাও অসাধারণ। জিমটাও অনেক সুন্দর। আর আবাসনের ব্যবস্থা তিন তারকা মানের।’
বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম বলেছেন, ‘১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মেয়েরা বাফুফে ভবনের ক্যাম্পে উঠে যাবে। ঢাকার বাইরের ভেন্যু চূড়ান্ত হলে সেখানে ৪০ জন মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অক্টোবরের ২৫ ও ২৮ তারিখ দুটি ম্যাচ আছে থাইল্যান্ডে। এই নভেম্বরে ঢাকায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হবে।’
বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ও আজারবাইজানকে নিয়ে হওয়ার কথা ছিল এই টুর্নামেন্ট। তবে ভিয়েতনাম আসবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ‘ভিয়েতনাম আসতে পারবে না। তারা আমাদের যেতে বলেছিল। এখন আমরা ভিয়েতনামের বিকল্প খুঁজছি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের জন্য। উয়েফার সদস্য দেশ আজারবাইজান নিশ্চিত আসবে’-বলেছেন ফাহাদ করিম।
ভিয়েতনামের বিকল্প পাওয়া না গেলে কী হবে? ফাহাদ করিমের জবাব, ‘আমরা আজারবাইজানকে বলেছি যদি টুর্নামেন্ট না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধেই আমরা দুই ম্যাচ খেলবো। ২৪ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ফিফা উইন্ডো আছে। ওই সময়ের মধ্যেই টুর্নামেন্ট বা সিরিজ যাই হোক হবে।’
এএফসি নারী এশিয়ান কাপ হবে ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহর সিডনি, পার্থ ও গোলকোস্টে। বাংলাদেশ খেলবে 'বি' গ্রুপে উত্তর কোরিয়া, চীন ও উজবেকিস্তানের সাথে।
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ হবে ১ থেকে ১৮ এপ্রিল থাইল্যান্ডে। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের ড্র হয়নি এখনো। কেবল ১২ দলকে চার পটে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পড়েছে ৪ নম্বর পটে। এই পটের অন্য দুই দল ভারত ও জর্ডান।
