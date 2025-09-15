হালান্ডের জোড়া গোলে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে সিটির বড় জয়

হালান্ডের জোড়া গোলে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে সিটির বড় জয়
প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই ম্যাচ হারের পর আবারও জয়ের ছন্দে ফিরল ম্যানচেস্টার সিটি। আরলিং হালান্ডের জোড়া গোলে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিলো গার্দিওলার শিষ্যরা।
এই ম্যাচে আবেগঘন পরিবেশে মাঠে নামে সিটি। ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক ও সাবেক বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন রিকি হ্যাটনের অকাল মৃত্যুতে (বয়স ৪৬) এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ম্যাচ শুরু হয়।
ম্যাচের ১৮ মিনিটে দ্রুতগতির জেরেমি ডোকুর দুর্দান্ত মুভ থেকে উঠে আসে প্রথম গোল। ডোকুর ক্রস থেকে হেড করে ফিল ফোডেন দারুণ এক গোল করেন।
দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে ফের ডোকুর ঝলক। এবার তার পাসে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন আর্লিং হালান্ড।কিছুক্ষণ পরই আরও এক গোল পেতে পারতেন হালান্ড। কিন্তু সামনে খালি পেয়েও তিনি বল পোস্টে মেরে গোল মিস করে বসেন।
তবে ৬৮ মিনিটে অর্ধেক মাঠ পেরিয়ে একক দৌড়ে গোল করে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি করেন হালান্ড।
এই ম্যাচে সিটির হয়ে প্রথমবার মাঠে নামা ইতালির অধিনায়ক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা অসাধারণ সেভ দিয়ে নিজের অভিষেক স্মরণীয় করে রাখেন। অন্যদিকে, সুযোগ তৈরি করেও ফাইনাল থার্ডে ভোগান্তি কাটাতে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। মৌসুমে মাত্র একটি জয় নিয়ে তারা নেমে গেছে ১৪তম স্থানে। সিটির এ জয়ে তাদের অবস্থান অষ্টম স্থানে উন্নীত হয়েছে।
এমএমআর/জেআইএম