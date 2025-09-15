রেকর্ড সোয়া ১৮ কোটি টাকায় বিক্রি হলো মেসির রুকি কার্ড

রেকর্ড সোয়া ১৮ কোটি টাকায় বিক্রি হলো মেসির রুকি কার্ড
২০০৪-০৫ সালের প্যানিনি মেগা ক্র্যাকস লিওনেল মেসির রুকি কার্ড বিক্রি হলো রেকর্ড ১.৫ মিলিয়ন ডলারে (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা প্রায়)। এটি পেশাদার কার্ড গ্রেডিং প্রতিষ্ঠান প্রফেশনাল স্পোর্টস অথেনটিকেটর (পিএসএ) কর্তৃক সর্বোচ্চ জেম মিন্ট ১০ গ্রেডে মূল্যায়িত।
ফ্যানাটিকস কালেক্ট নামক প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রাইভেট সেলস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই বিক্রি সম্পন্ন হয়। এটি এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামী ফুটবল (সকার) কার্ড। এর আগে ২০২২ সালে ১৯৫৮ সালের একটি আলিফাবোলাগেট পেলে কার্ড ১.৩৩ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছিল।
মাত্র কয়েকদিন আগে গোল্ডেন অকশন আরও একটি পিএসএ-১০ গ্রেডের মেসি কার্ড ১.১ মিলিয়ন ডলারে প্রাইভেট সেলে বিক্রি করে, যা প্রমাণ করে যে এই কার্ডের চাহিদা বাজারে কতটা তুঙ্গে।
ফ্যানাটিকস কালেক্ট একটি প্রাইভেট সেলস নেটওয়ার্ক, যেটি ২০২৫ সালের আগস্টে পূর্ণরূপে চালু হয়। প্রথম মাসেই ৩০-৪০টি লেনদেনে ৮ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে তারা। এই নেটওয়ার্কটি শুধুমাত্র ১০ হাজার ডলার বা তার বেশি মূল্যের কার্ড কেনাবেচার জন্য তৈরি, যেখানে বিক্রয়ের ঘোষণা পাবলিকলি প্রকাশ করা হয় না।
এমএমআর/জিকেএস