আল-খলুদকে হারিয়ে শীর্ষে রোনালদোর আল-নাসর

আল-খলুদকে হারিয়ে শীর্ষে রোনালদোর আল-নাসর
সৌদি প্রো লিগে দুর্দান্ত ফর্মে আছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আল-নাসর। শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫) রিয়াদের আল-আওয়াল পার্কে আল-খলুদের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় তুলে নিয়েছে তারা। গোল করে ও পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সেনেগালের তারকা ফরোয়ার্ড সাদিও মানে।
প্রথমার্ধে দু’দল সমানতালে লড়লেও গোলের দেখা পায়নি। তবে বিরতির পর ম্যাচের ৫২তম মিনিটে দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে গোল করেন সাদিও মানে। কিংসলি কোমানের দুর্দান্ত ফ্লিক থেকে পাওয়া বলে দারুণ এক ফিনিশে জুয়ান পাবলো কোজজানিকে পরাস্ত করেন তিনি। তার এই গোলেই লিড নেয় আল-নাসর এবং ঘরের মাঠে গ্যালারিতে তৈরি হয় উচ্ছ্বাসের ঢেউ।
এরপর খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে স্বাগতিকরা। ম্যাচের ৮২তম মিনিটে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ইনিগো মার্তিনেজ যোগ করেন দলের দ্বিতীয় গোল। মার্সেলো ব্রোজোভিচের কর্নার থেকে নিখুঁত হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ইনিগো।
শেষ মুহূর্তে আল-খলুদ একটি পেনাল্টি পেলেও মিজিয়ান মাওলিদার শট ঠেকিয়ে দেন আল-নাসরের গোলরক্ষক রাগিদ আল নাজ্জার, ফলে ক্লিন শিট অক্ষুণ্ণ থাকে তাদের।
দুই ম্যাচে টানা জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আল-নাসর। আল-ইত্তিহাদ ও আল-খালিজের পয়েন্ট সমান ৬। তবে গোল পার্থক্যে (+৭) এবং এখনো পর্যন্ত কোনো গোল হজম না করায় শীর্ষে আল নাসরই। সাদিও মানের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ জর্জ জেসুস, আর সমর্থকদের চোখে সেনেগালের এই তারকাই ছিলেন ম্যাচের নায়ক।
এদিন আরও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। আল-রিয়াদ ২-১ গোলে নবাগত আল-নাজমাকে পরাজিত করে। আর নতুন যোগ দেওয়া দল নিয়ম ২-১ গোলে দামাককে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম জয় তুলে নেয়।
আইএইচএস/