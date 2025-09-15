জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
রাজশাহীতে মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে কিশোরীদের চূড়ান্ত পর্ব
জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (জেএফএ) আর্থিক সহযোগিতায় বেশ কয়েক বছর ধরে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও কিশোরী ফুটবলারদের নিয়ে বাফুফে আয়োজন করছে অনূর্ধ্ব-১৪ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। আঞ্চলিক পর্ব শেষ হওয়ার পর এবার মাঠে গড়াচ্ছে চূড়ান্ত পর্ব।
৬ জোনে ভাগ হয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রাথমিক পর্ব। প্রতিটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে সেরা দুই রানার্সআপ দল পেয়েছে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। চূড়ান্ত পর্ব আয়োজন করছে রাজশাহী। ৮ দলের এই চূড়ান্ত পর্ব মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে। ‘এ’ গ্রুপের চার দল হচ্ছে-রাজশাহী, খাগড়াছড়ি, ময়মনসিংহ ও রংপুর এবং ‘বি’ গ্রুপের চার দল হচ্ছে-ঠাকুরগাঁও, চাপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা ও মানিকগঞ্জ।
চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী দিনে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর আড়াইটায় স্বাগতিক রাজশাহী খেলবে রংপুরের বিপক্ষে এবং বিকেল সাড়ে ৪ টায় ময়মনসিংহ খেলবে খাগড়াছড়ির বিরুদ্ধে।
লিগ ভিত্তিক খেলা শেষে দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ চার দল নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর হবে সেমিফাইনাল। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার ফাইনাল। চূড়ান্ত পর্ব উপলক্ষ্যে সোমবার বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিযোগিতার বিস্তারিত তুলে ধরেন বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ।
