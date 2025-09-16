লিভারপুল-অ্যাটলেটিকো কাটল ম্যাচ স্থগিত হওয়ার শঙ্কা

লিভারপুল-অ্যাটলেটিকো কাটল ম্যাচ স্থগিত হওয়ার শঙ্কা
আজ শুরু হচ্ছে জমজমাট উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ইউরোপের সেরা সেরা ক্লাবগুলো পরস্পর মুখোমুখি হবে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে। রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল, জুভেন্টাস, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, টটেনহ্যাম হটস্পার প্রভৃতি দলগুলো। আগামীকাল (বুধবার) মাঠে নামবে লিভারপুল, পিএসজি, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টারমিলানের মত দলগুলো।
বুধবার অ্যানফিল্ডে স্প্যানিশ লা লিগার দল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে লিভারপুল। তবে, এই ম্যাচ ঘিরে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কারণ, লিভারপুলে খুবই বাজে আবহাওয়া বিরাজমান। যে কারণে শঙ্কা ছিল ম্যাচটি মাঠে গড়াতে পারবে কি না।
তবে অ্যানফিল্ডে লিভারপুল ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মধ্যকার ম্যাচ ঘিরে আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কা থাকলেও ম্যাচ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে নিশ্চিত করেছে যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর (এমইটি অফিস)।
রোববার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত মার্সিসাইড এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও যাতায়াত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দপ্তর। উপকূলীয় এলাকায় ঢেউ ও পানির ছিটে পড়ার ঝুঁকিও ছিল। এ কারণে বুধবার রাতের লিভারপুল-অ্যাটলেটিকো ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।
তবে সর্বশেষ আপডেটে এমইটি অফিস জানিয়েছে, খেলার আগে মার্সিসাইডে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ফলে চ্যাম্পিয়নস লিগের এই হেভিওয়েট লড়াই নির্ধারিত সময়েই অ্যানফিল্ডে অনুষ্ঠিত হবে।
আর্নে স্লটের লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত সূচনা করেছে। টানা চার জয়ে তারা শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করেছে, সর্বশেষ বার্নলিকে হারিয়েছে ১-০ গোলে।
অন্যদিকে দিয়েগো সিমিওনের অ্যাটলেটিকো লা লিগায় খারাপ শুরু করেছে। চার ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে তারা আছে ১১ নম্বরে। তার ওপর দল থেকে ছিটকে গেছেন দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়— স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেস হাঁটুর চোটে ভুগছেন, আর মার্কিন মিডফিল্ডার জনি কার্ডোসো অনুশীলনে চোট পেয়ে স্কোয়াডের বাইরে গেছেন।
