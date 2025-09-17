এমবাপের জোড়া পেনাল্টিতে ১০ জনের মাদ্রিদের রেকর্ডতম জয়

এমবাপের জোড়া পেনাল্টিতে ১০ জনের মাদ্রিদের রেকর্ডতম জয়
প্রথমে গোল হজম করে পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ দিকে ম্যাচের প্রায় ২০ মিনিট বাকি থাকতে পরিণত হয় ১০ জনের দলে। এতকিছুর পরও কিলিয়ান এমবাপের জোড়া পেনাল্টি গোলের কল্যাণে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ফরাসী ক্লাব মার্সেইকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ১০ জনের রিয়াল মাদ্রিদ।
১৫ বার ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ এই জয়ের মাধ্যমে একটি অনন্য রেকর্ডও গড়েছে। ১৯৯০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নামে (এর আগে নাম ছিল ইউরোপিয়ান কাপ) ইউরোপ সেরার আসর শুরুর পর থেকে ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ২০০তম ম্যাচ জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করল তারা। একইসঙ্গে নতুন কোচ, সাবেক রিয়াল খেলোয়াড় জাবি আলোনসোর অধীনে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম জয়েরও স্বাদ পেলো লস ব্লাঙ্কোজরা।
২২ মিনিটেই প্রথম এগিয়ে যায় ফরাসী ক্লাব মার্সেই। টিমোথি উইয়াহর দুর্দান্ত শট গিয়ে জড়িয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদের জালে। তবে ২৯ মিনিটে রদ্রিগোকে ফাউল করেন মার্সেইর জিওফ্রে কনডগবিয়া। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিক থেকে গোল করে সমতা ফেরান এমবাপে।
৭২ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল। দানি কারভাহাল মার্সেইর গোলরক্ষক জেরোনিমো রুলিকে হেডবাট করার অভিযোগে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। এরপরও লড়াইয়ে পিছিয়ে যায়নি রিয়াল।
৮১ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট ঠেকাতে গিয়ে বল হাতে লাগান মার্সেইর ফাকুন্দো মেডিনা। ভিএআর পর্যালোচনায় আবারও পেনাল্টি পায় মাদ্রিদ। এমবাপে নিখুঁত শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ও নিজের দ্বিতীয় গোল পূর্ণ করেন। শেষ দিকে মার্সেইর গ্রিনউড চেষ্টা করলেও কোর্তোয়া চমৎকার সেভে রিয়ালকে গোল হজম করা বাঁচান এবং জয় নিশ্চিত করেন।
রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এরই মধ্যে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচ শেষে ফেদে ভেলভের্দে বলেন, `আমরা খুশি যে সে (এমবাপে) গোল করে চলেছে এবং ক্রমশ আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। আমাদের কাজ হলো বল তার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সে আরও বেশি সুযোগ পায় এবং গোল করতে পারে।‘
ম্যাচের আগে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু‘র বাইরে মার্সেই সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। দাঙ্গা পুলিশ ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আইএইচএস/এমএস