চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
আটালান্টাকে উড়িয়ে দারুণ শুরু চ্যাম্পিয়ন পিএসজির
উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি শিরোপা ধরে রাখার মিশনে স্বপ্নের মতো শুরু করলো। ফ্রান্সের পার্ক দে প্রিন্সেসে ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে লুইস এনরিকে’র শিষ্যরা।
ম্যাচের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দেয় পিএসজি। মাত্র ৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় দলটি— ব্রাডলি বারকোলার পাস থেকে ফ্যাবিয়ান রুইজ বল বাড়ান অধিনায়ক মারকুইনহোসকে, যিনি নির্ভুল ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন।
প্রথমার্ধে একাধিক সুযোগ মিস করলেও জর্জিয়ান উইঙ্গার খভিচা খভারাত্সখেলিয়া ৩৯তম মিনিটে অসাধারণ এক শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। তবে ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটেই গোল হতে পারতো ৩-০।
কারণ নুনো মেন্ডেজের একটি শট বারে লেগে ফিরে আসে এবং ব্র্যাডলি বারকোলার নেওয়া পেনাল্টি দারুণভাবে রুখে দেন আটালাণ্টা গোলরক্ষক মার্কো কারনেসেচ্চি।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় পিএসজি। ৫১তম মিনিটে বারকোলার পাস থেকে নুনো মেন্ডেজ চমৎকার ফিনিশিংয়ে স্কোরলাইন করেন ৩-০।
ইনজুরি টাইমে (৯০+১ মিনিটে) আটালান্টার ডিফেন্ডারের ভুলে পাওয়া বল থেকে গনসালো রামোস সহজ সুযোগ কাজে লাগিয়ে চতুর্থবার বল জড়িয়ে দেন ইতালিয়ান ক্লাবটির জালে।
ওসমান ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়োর মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় না থাকলেও লুইস এনরিকে’র দল আক্রমণাত্মক ফুটবলে আটালান্টাকে একপ্রকার অসহায় করে তোলে। এই জয়ে শিরোপা ধরে রাখারই ইঙ্গিত দিলো ইউরোপের শিরোপাধারী ক্লাবটি।
আইএইচএস/জিকেএস