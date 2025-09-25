চীনের টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে বাফুফে একাডেমি
বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লিজাংয়ে তিয়ান ইউ লিওফাং টুর্নামেন্টে খেলছে বাফুফে একাডেমি দল। বৃহস্পতিবার বাফুফে একাডেমি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে সাংহাই ইয়াংপু অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বিপক্ষে। ৩-১ গোলে জিতে বাংলাদেশের কিশোর ফুটবলাররা উঠে গেছে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে।
বাংলাদেশের জোড়া গোল করেছেন তাহসান। অন্য গোলটি হেদায়েতের। আগামীকাল (শুক্রবার) বিকেল ৩টায় হেনান প্রভেন্সিয়াল এক্সিপেরিমেন্টাল হাই স্কুল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলবে বাংলাদেশ।
দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকদিন আগে চীনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ফুটবল দল ঢাকা সফর করে বাফুফের এলিট একাডেমির মেয়েদের সাথে প্রীতি ম্যাচ খেলে গেছে।
আরআই/আইএইচএস/