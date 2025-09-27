হ্যারি কেইনের ইতিহাস, পেছনে ফেললেন রোনালদো-হালান্ডকে
বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন লিখলেন নতুন ইতিহাস। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে কোনো একক ক্লাবের হয়ে দ্রুততম ১০০ গোল করার কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।
কেবল ১০৪ ম্যাচেই কেইন পৌঁছে গেছেন শততম গোলের মাইলফলকে। এতে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে, যিনি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১০৫ ম্যাচে করেছিলেন এই কীর্তি।
শনিবার ভের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে বায়ার্নের ৪-০ গোলের জয়ে দুটি গোল করেন কেইন। এতে তার গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৯ ও ১০০। চলতি মৌসুমেই তিনি আট ম্যাচে করেছেন ১৫ গোল, যেনো শততম গোল পূর্ণ হলো রূপকথার মতো।
এই কীর্তিতে কেইন এগিয়ে গেলেন আর্লিং হালান্ডেরও সামনে, যিনি ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ১০৫ ম্যাচে রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন।
২০২৩ সালে টটেনহ্যাম থেকে বায়ার্নে যোগ দেওয়ার পর থেকে কেইন একের পর এক সাফল্য ছুঁয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যেই দুই মৌসুমে টানা বুন্দেসলিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা ও চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
ক্লাব ফুটবলের বাইরে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়েও সর্বোচ্চ গোলের মালিক কেইন। ১০৯ ম্যাচে করেছেন ৭৪ গোল। আর টটেনহ্যামের জার্সিতে তার নামের পাশে আছে রেকর্ড ২৬৯ গোল (৩৮০ ম্যাচে)।
এমএমআর