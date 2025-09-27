বিশ্বকাপে দেখা যাবে ‘গ্রিন কার্ড’, কী নিয়মে হবে ব্যবহার?

বিশ্বকাপে দেখা যাবে ‘গ্রিন কার্ড’, কী নিয়মে হবে ব্যবহার?
চিলিতে আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ২৪টি দেশ। এই বিশ্বকাপে দেখা যাবে ফিফার নতুন প্রযুক্তিগত উদ্যোগ ‘গ্রিন কার্ড’।
গ্রিন কার্ড কী?
এই গ্রিন কার্ড মূলত রেফারিদের জন্য নয়, বরং দলের কোচদের জন্য। যদি কোচরা মাঠের কোনো সিদ্ধান্তকে ভুল বা বিতর্কিত মনে করেন এনএফএল-এর ‘চ্যালেঞ্জ’ পদ্ধতির আদলে এই কার্ড ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।
প্রতিটি দল নির্দিষ্ট সংখ্যকবার গ্রিন কার্ড ব্যবহার করতে পারবে। এটি ব্যবহার করা যাবে পেনাল্টি সিদ্ধান্ত (হ্যাঁ বা না), লাল কার্ডের সিদ্ধান্ত, গোল হওয়া বা না হওয়া নিয়ে দ্বিধা, ভুল খেলোয়াড়কে কার্ড দেখানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে।
এই কার্ড ব্যবহার করা হবে ভিডিও রিভিউ সিস্টেম (এফভিএস) এর আওতায়, যা এর আগে ২০২৪ সালে সুইজারল্যান্ডে ব্লু স্টার ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছিল।
ফিফার এই উদ্যোগ মাঠের সিদ্ধান্তগুলোকে আরও সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। ফুটবলে প্রযুক্তির এমন প্রয়োগ খেলার মান ও দর্শকদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
এমএমআর/এএসএম