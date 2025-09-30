অধিনায়ক হয়েও ‘খেলতে না পারার কষ্ট’ জামাল ভূঁইয়ার

অধিনায়ক হয়েও ‘খেলতে না পারার কষ্ট’ জামাল ভূঁইয়ার
জামাল ভূঁইয়া বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক। অথচ চলমান এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের কোনো ম্যাচই খেলা হয়নি তার। ২৫ মার্চ শিলংয়ে বিপক্ষে সাইডলাইনে বসেছিলেন। একইভাবে ১০ জুন ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেও তিনি ছিলেন অপেক্ষমান। তবে ভুটান ও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে তাকে খেলিয়েছেন কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা।
প্রতিটি ক্যাম্প শুরুর পর এই প্রশ্ন শুনতে হয় জামালকে, ‘আপনি খেলতে পারবে না তো?’ এই প্রশ্নের উত্তর জমাই থাকে জামালের ঠোঁটে, ‘এটা পুরোপুরি কোচের বিষয়।’ এই যেমন হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ক্যাম্প শুরুর পর সোমবার সন্ধ্যায় এমই প্রশ্ন গণমাধ্যম থেকে শুনতে হয়েছে তাকে। উত্তর অপরিবর্তিত।
তবে এবার অধিনায়ক হিসেবে খেলতে না পারার বিষয় কথা বলতে গিয়ে নিজের ভেতরের কষ্ট গোপন করতে পারলেন না ডেনমার্ক প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। অধিনায়ক হিসেবে গণমাধ্যমে কথা বলেন, ম্যাচে দেখা যায় আপনি নেই, অন্য কেউ অধিনায়ক। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন? জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘সত্যি কথা এটা আমারও খারাপ লাগে। কারণ, আমি এখানে এসেছি খেলতে। তাই আমি খেলতে চাই। শেষ ম্যাচটা (সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে) খেলতে পারিনি। টিমও হেরেছে। ওই দিন খুব খারাপ লেগেছে।’
আরেকটি মিশনের ক্যাম্প শুরুর পর জামাল ভূঁইয়া বলেছেন, ‘সবাই ভালো আছেন। সবাই প্রস্তুত আছেন বলেও মনে করি। কারণ, লিগের খেলা শুরু হয়েছে। আমাদের পরের ম্যাচ ডু অর ডাই। আমরা যদি এ ম্যাচ হারি, তাহলে কোয়ালিফাই করা কঠিন হবে। ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ। আমি মনে করি, এ ম্যাচটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
এই ম্যাচের সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। টিকিটের অনেক চাহিদা। তা অবশ্য জানা নেই জামালের। টিকিট সোল্ড আউট শুনেই অধিনায়কের কণ্ঠে বিস্ময়, ‘বলেন কি, তাই নাকি? আমি কিভাবে জানবো? তবে এটা একটা ইতিবাচক বিষয়। মানুষ জাতীয় দলের খেলা দেখতে চায়। এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। আমি আশা করি ভালো পারফম্যান্স। কারণ, দর্শকরা টাকা খরচ করে গ্যালারিতে আসবেন। আমাদেরও তাদেরকে কিছু দিতে হবে। তাই ৩ পয়েন্ট পাওয়াই থাকবে লক্ষ্য। ৩ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরেই যেন হংকং যেতে পারি।’
ঘরের মাঠে আরেকটি ম্যাচ। হংকংয়ের বিপক্ষে জিততে পারবেন কিনা? জানতে চাইলে জামাল বলেন, ‘এটা আমাদের হোম ম্যাচ। আমাদের একটা সুবিধা থাকবে। ফুটবল এমন খেলা ওই দিনে যে দল রেডি থাকবে, সে দল জিতবে। আর যারা রেডি না থাকবে, তাদের কঠিন কাজ করতে হবে। হংকং খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা গ্রুপের শীর্ষে আছে। তাই আমাদের সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ওই দিনের জন্য আমরা প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমাদের জন্য কঠিনই হবে।’
বাংলাদেশ কেন জিততে পারে না। সমস্যা কি? জবাবে জামাল বলেছেন, ‘যারা ফুটবল ফলো করে তারা সব জানে। আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পোস্টের সামনে গোল করতে পারি না এবং শেষ মিনিটে গোল খাওয়া। তবে যারা সামনে খেলে, তারা চেষ্টা করে। সবাই চান একজন ভালো স্ট্রাইকার। কিন্তু তবে আমার কাছে এটা বিষয় না যে, কে গোল করবে। হতে পারে মিডফিল্ডার, হতে পারে ডিফেন্ডার, হতে পারে স্ট্রাইকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৩ পয়েন্ট।’
আপনার এক যুগের ক্যারিয়ার বাংলাদেশে। এ পর্যায়ে এসে কী মনে হয় নিজেকে নিয়ে? ‘আসলে আমি নিজেও সেটা অনুভব করছি। এখন যে কোনো জায়গায় যাই, একটু চাপ অনুভব করি। কারণ, সবাই আমাকে বলে-ভাই পরের ম্যাচ জিততে হবে। পরের ম্যাচে এরকম খেলতে হবে। পরের ম্যাচে এই খেলোয়াড়কে রাখতে হবে। ও্ই খেলোয়াড় রাখতে হবে, এমন। আমি বুঝতে পারি সবার এখন ফুটবল নিয়ে জ্ঞান আছে। আমি যখন প্রথমে আসছিলাম, তখন মানুষের ফুটবল নিয়ে এতটা ক্রেজি ছিল না। এখন যা দেখছি এটা পজিটিভ। আমিও চাই এটা দর্শকদের মধ্যে থাকতে হবে’-বলেছেন জামাল।
আরেকজন প্রবাসী ফুটবলার জায়ান আহমেদ জাতীয় দলের প্রাথমিক তালিকায় যোগ হয়েছেন। তাকে নিয়ে কী বলবেন? জামাল বলেন, ‘ওর কথা শুনেছিলাম। এখন দেখেছি। সে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। তাই কোচ জাতীয় দলে ডেকেছেন। আমি তার জন্য খুবই খুশি। কারণ, উনিও বাইরে থাকেন। এ মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমি খুশি এ কারণে যে, বাংলাদেশে এসে শুরুতে পারফর্ম করা সহজ ছিল না। বাইরের থেকে যারা যোগ হয়েছেন তারাও ভালো খেলবেন। তবে কেবল তাদের বিষয় না। পুরো স্কোয়াডের বিষয়। পুরো দল ভালো করতে পারলে আমাদের ভালো সুযোগ থাকবে।’
