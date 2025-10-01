৮ গোলের থ্রিলারে হার মেসির ইন্টার মিয়ামির

৮ গোলের থ্রিলারে হার মেসির ইন্টার মিয়ামির
৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোলে দারুণভাবে সমতায় ফিরেছিল ইন্টার মিয়ামি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৮ গোলের থ্রিলারে তারা হেরেই গেলো। লিওনেল মেসির দলকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্লে-অফে জায়গা করে নিলো শিকাগো ফায়ার।
২০১৭ সালের পর এই প্রথমবারের মতো প্লে-অফে ফিরলো শিকাগো। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কোচ গ্রেগ বারহাল্টার নতুন করে ক্লাব ফুটবলে ফিরে সফলতার স্বাদ পেলেন।
প্রথমার্ধে বলের দখল বেশি থাকলেও, শিকাগোর শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণের সামনে পড়েই ভুগেছে মিয়ামি। ম্যাচের ১১তম মিনিটে আইভোরিয়ান মিডফিল্ডার জে ডি’আভিলার হেড থেকে গোল করে এগিয়ে দেন শিকাগোকে। এরপর ৩১ মিনিটে দ্রুত এক কাউন্টার অ্যাটাকে জনাথন ডিন গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
৩৯তম মিনিটে মিয়ামির টমাস অ্যাভিলেস একটি গোল শোধ করলেও, প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই রোমিনিঙ্গে কৌয়ামে আরেকটি গোল করে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন শিকাগোকে।
দ্বিতীয়ার্ধে সুয়ারেজের দারুণ পারফরম্যান্সে ঘুরে দাঁড়ায় মিয়ামি। ৫৭ মিনিটে প্রথম গোল ও ৭৪ মিনিটে দুর্দান্ত এক কার্ল করে ম্যাচে সমতা ফেরান এই উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড।
কিন্তু ৮০ মিনিটে জাস্টিন প্লেজার রেনল্ডসের কাছ থেকে সহজ এক গোল খেয়ে আবার পিছিয়ে পড়ে মিয়ামি। এরপর ৮৩ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের মিডফিল্ডার ব্রায়ান গুতিয়েরেজ ২৫ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক শটে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন শিকাগোর।
