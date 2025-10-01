চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
বার্সেলোনা বনাম পিএসজি হাইভোল্টেজ লড়াই
উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা এবং প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)। ইউরোপের সেরা দুটি দলের মুখোমুখি লড়াই নিয়ে তুমুল আগ্রহ ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় বার্সার মুখোমুখি হবে দুই দল।
১৭ মাস আগে তাদের শেষ মুখোমুখি লড়াইতে, বার্সেলোনা ফরাসি রাজধানীতে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছিল এবং ফিরতি খেলায় বার্সেলোনায় গিয়ে স্বাগতিকদের ৪-১ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। দুই লেগ মিরিয়ে ৬-৪ গড় গোলে জয় নিশ্চিত করে পিএসজি। সেই লড়াইয়ে মোট ১০ গোল দেখা গিয়েছিল।
এবারও ম্যাচে ফোকাস রয়েছে চোটের কারণে অনুপস্থিত খেলোয়াড়দের ওপর। বার্সেলোনার রাফিনহা, গাভি, ফারমিন লোপেজ এবং পিএসজির মারকুইনহোস, দেজিরে দুয়ো এবং খ্ভিচা খভারৎসকেলিয়া নিশ্চিতভাবে খেলতে পারছেন না। এছাড়াও হোয়াও নেভেস, ফ্যাবিয়ান রুইজ এবং ভিতিনহাকে নিয়েও কিছু সংশয় রয়েছে।
পিএসজির কোচ লুইস এনরিকের বার্সেলোনার বিরুদ্ধে অতীত অভিজ্ঞতা এই ম্যাচকে বিশেষ করে তুলেছে। ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনাকে বিদায় দেওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আগামী ১০ বছরে বার্সার বিরুদ্ধে খেলতে চায় না। এটা আমার এবং পরিবারের জন্য খুব ভারি অভিজ্ঞতা ছিল।’ লুইস এনরিকের এই অতীত পরিকল্পনা এবং মানসিক প্রস্তুতি প্রমাণ করে যে, পিএসজি ম্যাচে পুরোপুরি কৌশলগতভাবে এগোবে।
লুইস এনরিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বার্সেলোনার ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাউজোকে লক্ষ্য করে পিএসজি মিডফিল্ড এবং ফরোয়ার্ডরা চাপ সৃষ্টি করেছিল। অতীতে তার ভুল পাস এবং প্রেশারের মুখে দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে পিএসজি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।
এই ম্যাচ শুধুমাত্র দলগত কৌশল নয়, ব্যক্তিগত আবেগ ও প্রতিশোধেরও লড়াই। লুইস এনরিক, যিনি বার্সেলোনার বিষয়ে গভীর আবেগ রাখেন, এবার ভিন্নভাবে মাঠে থাকবেন তিনি। বার্সেলোনা দলের জন্যও এটি বড় পরীক্ষা, কারণ তারা চোটের শঙ্কা এবং প্রতিপক্ষের শক্তিশালী দলকে মোকাবেলা করবে।
ফুটবলপ্রেমীরা আজ রাতের ম্যাচে দেখতে পাবেন ইতিহাস, আবেগ, কৌশল এবং নাটকের এক অনন্য সমন্বয়। কে জিতবে—বার্সেলোনা নাকি পিএসজি? উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত।
আইএইচএস/