জিদানের ছেলে ডাক পেলেন আলজেরিয়ার জাতীয় দলে
ফ্রান্সের কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান আলজেরিয়ার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য আলজেরিয়া স্কোয়াডে আছেন তিনি।
২৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক ফ্রান্সের যুব দলে খেললেও সেখানে নয়, ক্যারিয়ার গড়তে যাচ্ছেন আলজেরিয়ায়। সম্প্রতি ফিফার অনুমোদন পেয়েছেন তিনি।
লুকার দাদা-দাদি অর্থাৎ জিদানের বাবা-মা আলজেরিয়ার কাবিলি অঞ্চল থেকে ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেই সূত্রে লুকা আলজেরিয়া জাতীয় দলে খেলার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
বর্তমানে স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব গ্রানাডায় খেলছেন লুকা। তার ডাক পাওয়া ম্যাচ দুটি হবে ৯ অক্টোবর সোমালিয়া ও ১৪ অক্টোবর উগান্ডার বিপক্ষে।
গ্রুপ ‘জি’-তে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আলজেরিয়া। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উগান্ডা থেকে চার পয়েন্ট এগিয়ে আছে তারা। বাকি দুটি ম্যাচের যেকোনো একটিতে জিতলেই ২০২৬ সালের উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত হবে আলজেরিয়ার।
এমএমআর/এএসএম