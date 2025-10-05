ইনজুরিতে ছিটকে পড়লেন ইব্রাহিম-সুমন রেজা

ইনজুরিতে ছিটকে পড়লেন ইব্রাহিম-সুমন রেজা
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের চারদিন আগে দুঃসংবাদ জাতীয় ফুটবল দলে। ইনজুরিতে থাকা দুই ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও সুমন রেজাকে ফিট করে তোলা সম্ভব হয়নি বলে দু’জনকেই ক্যাম্প ছাড়তে হয়েছে। আবাহনীতে ফিরে গেছেন ইব্রাহিম, মোহামেডানে সুমন রেজা।
অনুশীলনের প্রথম দিনেই সাইডলাইনে বসে ছিলেন তারা। সঙ্গে ছিলেন আরো দু’জন তপু বর্মণ ও আল-আমিন। এই দু’জন এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ক্যাম্পে টিকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় সে অপেক্ষায়ই করতে হচ্ছে কোচকে।
প্রাথমিক তালিকায় ছিলেন ৩০ জন। দু’জন ছিটকে পড়ায় এখন আছেন ২৮ জন। এর মধ্যে হামজা ও শামিত যোগ দেওয়ার অপেক্ষায়। সোমবার সকালে হামজা আসবেন। তিনি তিনটি সেশন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকায় এসে শামিত সোম অনুশীলন করতে পারবেন এক বেলা।
রোববার বিকেলে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনের আগে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। এ সময় তিনি তার প্রস্তুতি ও খেলোয়াড়দের সর্বশেষ অবস্থা উপস্থাপন করেছেন। ‘অনুশীলন খুব ভালো চলছে। ক্যাম্পের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত দলের অগ্রগতিতে আমি খুবই খুশি ও ইতিবাচক। সব ঠিকঠাক চলছে। অনুশীলনের আরও চারটি অনুশীলন বাকি আছে। বড় চ্যালেঞ্জের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার সময় এটা'- বলেছেন ক্যাবরেরা।
ইনজুরি শুরু থেকেই একটা ধাক্কা ছিল। এ প্রসঙ্গে কোচ বলেছেন, 'এজন্যই এবার স্কোয়াড বড় করেছি। সুমন আর ইবরাহিম দু’জনই ভালো অবস্থায় এসেছিল। তারিক, তপু আর আল-আমিন; এই পাঁচজনের কিছুটা চোট ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যেন সুমন রেজা ও ইবরাহিম সময়মতো চোট কাটিয়ে ওঠে; কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা ক্লাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে।'
হালকা চোট দিয়ে অনুশীলন শুরু করা তারিক কাজী, তপু বর্মণ ও আল-আমিনের বিষয়ে ক্যাবরেরা বলেছেন, 'আমরা আশাবাদী। তারিক আর আলা-আমিন আজ অনুশীলনে ফিরেছেন। আশা করি তপুও খুব শিগগিরই ফিরবে। আমরা সবার কাছেই বড় পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করি। নিজেদের মাঠে খেলে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার এটা আমাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ। তাহলে আবার মূলপর্বে খেলার দৌড়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা সম্ভব হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চাই। যারা এখন দলে আছে, তাদের সবার কাছে এটাই মূল লক্ষ্য, তেমনি হামজা ও শমিতের জন্যও।'
হামজা আর শামিত প্রসঙ্গে ক্যাবরেরা বলেছেন, 'হামজা কাল (সোমবার) সকালেই আসছে। সব ঠিক থাকলে সে তিনটি অনুশীলন সেশন করবে আমাদের সঙ্গে। শমিতের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু কঠিন। সে মঙ্গলবার রাতে আসবে এবং শুধু ম্যাচের আগের দিনই অনুশীলন করতে পারবে। তাই তার অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'
সবকিছু মিলিয়ে ক্যাবরেরা এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার প্রত্যাশাই করছেন 'আমাদের বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি। আমরা পুরোপুরি আশাবাদী যে, তিন পয়েন্ট নিতে পারব। হংকং খুবই শক্তিশালী দল, শারীরিকভাবে কঠিন প্রতিপক্ষ। অবশ্যই তাদের বিপক্ষে আমরা ভুগবো। তবে আমাদের সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, আগের মতো পারফর্ম করতে পারি, আমাদের বিশ্বাস আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।'
