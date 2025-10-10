  2. খেলাধুলা

মাহরেজের জাদুতে বিশ্বকাপে আলজেরিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১১ এএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
রিয়াদ মাহরেজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আলজেরিয়া ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে। সোমালিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে আফ্রিকার চতুর্থ দল হিসেবে মূলপর্বে উঠলো তারা।

সাবেক ম্যানচেস্টার সিটি ও লেস্টার সিটি তারকা মাহরেজ দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। ম্যাচের শুরুতেই তার নিখুঁত ক্রস থেকে মোহাম্মদ আমুরা আলজেরিয়াকে এগিয়ে নেন। ১৯তম মিনিটে মাহরেজ নিজেই দুর্দান্ত এক হাফ-ভলিতে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আবারও মাহরেজের জাদু। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দারুণ এক পাসে আমুরাকে দিয়ে তৃতীয় গোলটি করান এই তারকা অধিনায়ক। এরপর দুজনকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়।

ইউসেফ বেলাইলির শট পোস্টে লেগে ফিরলেও আলজেরিয়ার বড় জয় আটকাতে পারেনি সোমালিয়া। ওরানের দর্শকে ভরা স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশি বাজার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে সমর্থকেরা।

এই জয়ে গ্রুপ ‘জি’-এর শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে আলজেরিয়া, এক ম্যাচ হাতে রেখেই। ২০১৪ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরছে তারা।

যদিও ম্যাচটি সোমালিয়ার হোম ম্যাচ হিসেবে নির্ধারিত ছিল। তবে নিরাপদ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম না থাকায় খেলা অনুষ্ঠিত হয় আলজেরিয়ার উপকূলীয় শহর ওরানে।

এদিকে কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদান প্রথমবার আলজেরিয়ার দলে ডাক পেলেও বেঞ্চেই ছিলেন। ২৭ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক সম্প্রতি ফ্রান্সের বদলে আলজেরিয়ার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

