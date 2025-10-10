  2. খেলাধুলা

দক্ষিণ কোরিয়ার জালে ব্রাজিলের ৫ গোল

প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
কার্লো আনচেলত্তির অধীনে দুঃসময় কাটিয়ে উঠছে ব্রাজিল। আরও একবার ছন্দময় রঙিন ফুটবল উপহার দিতে দেখা গেলো পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

দুর্দান্ত সব আক্রমণ, গোলের বৃষ্টি। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে তাদেরই মাঠে ৫-০ গোলের বিশাল জয় তুলে নিলো ব্রাজিল। এস্তেভাও এবং রদ্রিগো করেন দুটি করে গোল।

ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি দাপট দেখায় ‘মেন ইন ইয়েলো’। ১৩ মিনিটে ব্রুনো গুমারেসের থ্রো বল থেকে এস্তেভাও এগিয়ে দেন দলকে।

'নাম্বার টেন' পজিশনে দুর্দান্ত খেলেছেন রদ্রিগো, যিনি প্রথমার্ধেই (৪১ মিনিটে) গোলের দেখা পান। কাসিমিরোর অ্যাসিস্ট থেকে বক্সের মধ্যে ডান পায়ের শটে বল জালে জড়ান তিনি।

কোরিয়া চেষ্টা করলেও ব্রাজিলের প্রেসিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। অল্প কিছু সময়ের জন্য তারা বলের দখল নিলেও, তা ছিল যখন ব্রাজিল কিছুটা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আক্রমণ কমিয়ে দেয়।

৪৭ মিনিটে এস্তেভাও পান নিজের দ্বিতীয় গোল, যা আসে কোরিয়ার রক্ষণভাগের বড় এক ভুল থেকে। ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ব্রাজিল।

৪৯ মিনিটে রদ্রিগোর দ্বিতীয় গোলটি ছিল এক নিখুঁত দলীয় প্রচেষ্টার ফল, কাসেমিরো ও ভিনিসিয়ুসের দারুণ সমন্বয়ে তৈরি হয় সুযোগ, যা নিখুঁতভাবে কাজে লাগান রদ্রিগো।

আর ম্যাচের শেষদিকে (৭৭ মিনিটে) ভিনিসিয়ুস জুনিয়র পান তার প্রাপ্য পুরস্কার। প্রায় ফাঁকা রাস্তায় দৌড়ে গোলমুখে পৌঁছে নির্ভুল ফিনিশ করেন তিনি, যখন কোরিয়া মরিয়া হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলের জন্য সব খেলোয়াড়কে সামনে তুলে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের একতরফা প্রদর্শনীতেই থেমে যায় ম্যাচ। ৫-০ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আনচেলত্তির দল।

