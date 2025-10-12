  2. খেলাধুলা

মেসি-আলবার জাদুতে মিয়ামির বড় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
লিওনেল মেসি ও জর্দি আলবার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইন্টার মিয়ামি তাদের শেষ হোম ম্যাচে আটলান্টা ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে। শনিবার রাতে চেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আর্জেন্টাইন তারকা মেসি দুই গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে দলকে বড় জয় এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মজার বিষয় হলো, মেসি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অক্টোবর উইন্ডোর জন্য ডাকা হলেও তিনি দেশের বদলে ক্লাবের হয়ে খেলতে মাঠে নামেন। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির সঙ্গে কথা বলেই ইন্টার মিয়ামির কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানো মেসিকে মাঠে নামানোর অনুমতি পান।

মাচেরানো বলেন, ‘স্কালোনি আমাকে বলেছিলেন, সে মেসিকে খেলাবেন না। তাই আমরা সুযোগটা নিয়েছি। মেসিও খেলতে আগ্রহী ছিল। আমরা জানি, সে বিশেষ একজন খেলোয়াড়, আর আজ আবার সেটা প্রমাণ করল।’

মেসি ম্যাচের ২৫তম মিনিটে দারুণ এক বাঁ-পায়ের শটে বল জালে জড়ান— এটি ছিল তার মৌসুমের ২৫তম গোল। এরপর তিনি তার দীর্ঘদিনের সতীর্থ জর্দি আলবাকে দ্বিতীয় গোলের পাস দেন। আলবা চমৎকারভাবে বল লব করে গোলরক্ষক জেডেন হিবার্টের মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠান জালে।

এই ম্যাচের পরই আলবা ঘোষণা দেন, ২০২৫ এমএলএস মৌসুম শেষে তিনি পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেবেন। ম্যাচ শেষে ইন্টার মিয়ামি তাকে বিশেষ সম্মাননা দেয়।

আলবা বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ার দারুণ ছিল। আজকের ভিডিও ট্রিবিউটটা আমাকে আবেগপ্রবণ করেছে। আশা করছি শেষ ম্যাচগুলো উপভোগ করতে পারব এবং দলকে শিরোপা জেতাতে পারব।’

৬১তম মিনিটে লুইস সুয়ারেজ দুর্দান্ত ভলিতে তৃতীয় গোল করেন। ম্যাচের শেষ দিকে মেসি তার দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন। এ নিয়ে তার মৌসুমে গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ২৬— যা তাকে এলএএফসি স্ট্রাইকার ডেনিস বোয়াঙ্গার চেয়ে দুই গোল এগিয়ে দিয়েছে এমএলএস গোল্ডেন বুট দৌড়ে।

মাচেরানো বলেন, ‘গোল্ডেন বুট হয়তো তার জীবনে খুব একটা পরিবর্তন আনবে না; কিন্তু মেসি মাঠে নামলে সবসময় সেরাটা দিতে চায়— আজও তাই করেছে।’

আর্জেন্টিনায় মেসির ফেরা

মেসি সম্ভবত মঙ্গলবার আর্জেন্টিনার হয়ে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে মাঠে নামবেন। স্কালোনি বলেন, ‘আমরা আশা করি মেসি মঙ্গলবার খেলতে পারবে। আগামী কয়েকদিনে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।’

এই জয়ে ইন্টার মিয়ামি পূর্বাঞ্চলীয় কনফারেন্সে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে, সমান পয়েন্ট নিয়ে সিনসিনাতির সঙ্গে। শেষ ম্যাচে মিয়ামি খেলবে ন্যাশভিলের মাঠে, আর সিনসিনাতি মুখোমুখি হবে মন্ট্রিয়লের। ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সাপোর্টার্স’ শিল্ড ও পূর্বাঞ্চলীয় শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে।

