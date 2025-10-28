কালাম ও রিজানের নৈপুণ্যে আফগানিস্তানকে হারালো বাংলাদেশ
ব্যাট ও বলে টিম ওয়ার্কের এক অনুপম প্রদর্শনীতে আজ (২৮ অক্টোবর) বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আফগান যুবাদের বিপক্ষে ৫ রানের (ডিএল মেথডে) এক দারুন জয় দিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ যুব (অনূর্ধ-১৯) দল।
২৬৫ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুঁতে গিয়ে কক্ষপথেই ছিল বাংলাদেশের যুবারা। ৪৬ ওভার শেষে আলোর স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৩১ রান (৪ উইকেটে)। যা আফগানদের চেয়ে ৫ রান বেশি। তাই ডিএল মেথডে শেষ পর্যন্ত ৫ রানে জিতে যায় বাংলাদেশের যুবারা।
আফগানিস্তানের হয়ে যা করার একাই করেছিলেন মিডল অর্ডার ব্যাটার উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই। চার নম্বরে খেলতে নেমে ১৩৭ বলে ১৪০ রানের হার না মানা ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন এ আফগান যুবা। তার ওই বড়সড় ইনিংসটির ওপর ভর করেই ২৬৫ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
বাংলাদেশের দুই তরুণ তুর্কী কালাম সিদ্দিকী এলিন ও অলরাউন্ডার রিজান হোসেন তৃতীয় উইকেটে খেলার নিয়ন্ত্রণ প্রায় হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন। মাত্র ৬০ রানে তিন টপ অর্ডার জাওয়াদ আবরার (১০), রিফাত বেগ (২৬) আর অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম (০) ফেরেন।
এরপর ১৩৯ রানের বিরাট জুটি গড়েন কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন। কালাম সিদ্দিকী অনবদ্য শতরান (১১৯ বলে ১০১) উপহার দেন। আর পেস বোলিং অলরাউন্ডার রিজান হোসেন অপরাজিত থাকে ৭৫ রানে (৯৬ বলে)।
দু’জনার স্ট্রাইকরেট প্রায় কাছাকাছি হলেও কালাম সিদ্দিকী খেলেন ব্যাকরণ মেনে। তার ইনিংসে ছিল ১১টি চারের মার। আর রিজান ছক্কা হাঁকিয়েছেন ৩টি। বাউন্ডারি ছিল ২টি। এছাড়া পঞ্চম উইকেটে রিজানের সাথে আব্দুল্লাহও ১২ রানে নট আউট ছিলেন।
আলোর স্বল্পতায় খেলা বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যাট হাতে উইকেটে থাকা অলরাউন্ডার রিজান প্রথম সেশনে বল হাতেও ছিলেন দুর্বার। রান একটু বেশি (৫৪) দিয়ে ফেললেও দুটি উইকেটও দখল করেন এই মিডিয়াম পেসার রিজান।
বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৫ উইকেট (৫৭ রানে) শিকারী ছিলেন পেসার ইকবাল হোসেন ইমন।
এআরবি/আইএইচএস/