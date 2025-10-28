ফিফপ্রোর সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি-রোনালদো

ফিফপ্রোর সংক্ষিপ্ত তালিকায় মেসি-রোনালদো
একজনের বয়স ৪০ পেরিয়েছে, অন্যজনের বয়স পেরিয়েছে ৩৮। ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ গোধূলিলগ্নে পৌঁছালেও পায়ের জাদু কমেনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসির। এখনও তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে সমানতালে লড়ে যাচ্ছেন। শুধু লড়াই করছেন না, পাল্লা দিয়ে গোল করে যাচ্ছেন।
সে সুবাধে এখনও তার স্বীকৃতিই পাচ্ছেন রোনালদো-মেসি। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্যই ২০২৫ ফিফার বর্ষসেরা, ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশের ২৬ সদস্যের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছেন দুই কিংবদন্তি। তাদের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছেন বছরজুড়ে ক্লাবগুলোর হয়ে মাঠ মাতানো তারকা ফুটবলাররা। সর্বোচ্চ ৭ জন পিএসজি থেকে জায়গা পেয়েছেন।
২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০ ম্যাচের পারফরম্যান্সের হিসেবে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে জায়গা পেয়েছেন খেলোয়াড়রা। আগামী ৩ নভেম্বর সেরা একাদশ ঘোষণা করা হবে। বিশ্বের ২০ হাজার পেশাদার ফুটবলার ভোট দিয়ে এই তালিকা চূড়ান্ত করেছেন।
ফিফপ্রোর সেরা ২৬—
গোলরক্ষক : জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা (পিএসজি/ম্যানচেস্টার সিটি, ইতালি), থিবো কুর্তোয়া (রিয়াল মাদ্রিদ, বেলজিয়াম), অ্যালিসন বেকার (লিভারপুল, ব্রাজিল)।
ডিফেন্ডার : আশরাফ হাকিমি (পিএসজি, মরক্কো), মার্কুনহোস (পিএসজি, ব্রাজিল), নুনো মেন্দেজ (পিএসজি, পর্তুগাল), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল, ফ্রান্স), ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আরনল্ড (লিভারপুল/রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), পাউ কুবারসি (বার্সেলোনা, স্পেন), ভিরগিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস)।
মিডফিল্ডার : হোয়াও নেভেস (পিএসজি, পর্তুগাল), কোল পালমার (চেলসি, ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা, স্পেন), ফেডেরিকো ভেলভের্দে (রিয়াল মাদ্রিদ, উরুগুয়ে), জুদ বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি/ন্যাপোলি, বেলজিয়াম), লুকা মদরিচ (রিয়াল মাদ্রিদ/এসি মিলান, ক্রোয়েশিয়া), ভিতিনহা (পিএসজি, পর্তুগাল)।
ফরোয়ার্ড : উসমান ডেম্বেলে (পিএসজি, ফ্রান্স), কিলিয়ান এমবাপে (রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), লিওনেল মেসি (ইন্টার মিয়ামি, আর্জেন্টিনা), রাফিনহা (বার্সেলোনা, ব্রাজিল), ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (আল নাসর, পর্তুগাল), আরলিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে), মোহাম্মদ সালাহ (লিভারপুল, মিসর), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা, স্পেন)।
আইএইচএস/