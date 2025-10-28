থাইল্যান্ড থেকে ফিরেই সুখবর পেলেন আফঈদারা
এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলদেশ নারী ফুটবল দল থাইল্যান্ডে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে মঙ্গলবার দেশে ফিরেছে। ঢাকায় আসার পরের দিন আগামীকাল (বুধবার) আফঈদারা পেয়ে যাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ঘোষিত ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার। এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এই পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।
বুধবার সকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে এই পুরস্কারের অর্থ হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে বাফুফে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সূত্রে জানা গেছে,একই দিনে তারা পুরস্কার দেবে হকির মেয়েদেরও। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ হকি দল চীন থেকে নিয়ে এসেছিল এশিয়ান কাপের ব্রোঞ্জ পদক।
নারী হকি দলের জন্য পুরস্কার থাকছে ২১ লাখ টাকা। কোচ, ম্যানেজার এবং খেলোয়াড় মিলে হকি দলের সদস্য ছিল ২১। সবাইকে ১ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে।
এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব টপকে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল চূড়ান্ত পর্বে ওঠার পর বাফুফে দেড় কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেও সেটা এখনো ঘোষণার মধ্যেই আছে।
