লরিয়ঁর মাঠে হোঁচট পিএসজির

প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
লিগ ওয়ানের বুধবারের ম্যাচে লরিয়ঁর মাঠে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারাল প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলে আধিপত্য দেখালেও জয়ের দেখা পায়নি লুইস এনরিকের দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নুনো মেন্ডেসের দুর্দান্ত শটে এগিয়ে যায় পিএসজি। তবে মাত্র দুই মিনিট পরই সমতা ফেরায় লরিয়ঁ। দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ইগর সিলভা ৫১তম মিনিটে দুর্দান্ত এক শটে গোল করে স্কোরলাইন ১-১ করে দেন।

ইনজুরি কাটিয়ে ফিরেছেন উসমান দেম্বেলে। তিনি ম্যাচের শুরু থেকেই ছিলেন সক্রিয়। প্রথমার্ধেই একাধিক আক্রমণ সাজান, যার একটি বিপজ্জনক ক্রস লরিয়ঁর রক্ষণের গায়ে লেগে কর্নারে পরিণত হয়।

লরিয়ঁও পাল্টা আক্রমণ চালায়। তরুণ উইঙ্গার দেরমানে কারিম বক্সের বাইরে থেকে শট নিলেও তা লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। এরপর জোয়েল এমভুকা ডানদিক দিয়ে দারুণ এক প্রচেষ্টা নেন, তবে পিএসজি গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ে নিচু হয়ে সেই বল রুখে দেন।

বল দখলে ও আক্রমণে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও জয়সূচক গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। ফলে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েই মাঠ ছাড়ে উভয় দল।

এই ড্রয়ের পরও অবশ্য ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ ওয়ান টেবিলে শীর্ষেই আছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে লরিয়ঁ।

