সালাহর ঐতিহাসিক ২৫০তম গোল, হারানো ছন্দে ফিরলো লিভারপুল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ কবে জিতেছিল লিভারপুল, তা হয়তো নিজেরাও ভুলে গেছে। কারণ, যে দলটি শুধু জিততেই জানে, তারা যদি টানা কয়েকটি ম্যাচ হেরে যায়, তাহলে সর্বশেষ কবে জিতেছিল সেটা খুঁজে পাওয়া একটু কষ্টকর বৈকি! ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা ৪টি এবং সব মিলিয়ে সর্বশেষ সাত ম্যাচে ৬টিতে হেরেছে অল রেডরা।
শনিবার রাতে মোহাম্মদ সালাহর মাইলফলকের গোলে অবশেষে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয়ের দেখা পেলো আরনে স্লটের শিষ্যরা। অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়েছে ২-০ গোলের ব্যবধানে। সালাহ ছাড়াও বাকি গোলটি করেন রায়ান গ্রাভেনবার্খ।
২০ সেপ্টেম্বরের পর লিভারপুল ম্যাচে নামার আগে টানা চারটি লিগ হারের চাপের মধ্যে ছিল, আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গত সাত ম্যাচে ছয়টিতেই হেরেছিল, এমন হতাশার সময়েই দলের ত্রাণকর্তা হয়ে উঠলেন সালাহ।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের ভয়াবহ ভুলে সালাহর সামনে খালি পোস্ট ছিল। মিশরীয় তারকা সুযোগ হাতছাড়া না করে বল পাঠিয়ে দেন জালে— যা ছিল তার লিভারপুল ক্যারিয়ারের ২৫০তম গোল। এর মাধ্যমে তিনি লিভারপুলের ইতিহাসে মাত্র তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই মাইলফলকে পৌঁছান। বাকি দু’জন হলেন ইয়ান রাশ ও রজার হান্ট।
অ্যাস্টন ভিলার দুর্ভাগ্য। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটেই দুইবার পোস্টে বল লাগায় তারা। প্রথমে মরগ্যান রজার্সের দুর্দান্ত শট পোস্টে লাগে, পরে ম্যাটি ক্যাশের ক্রস ফন ডাইককে ছুঁয়ে ক্রসবারে আঘাত হানে।
এই সময়টায় লিভারপুল ভাগ্যবানই বলা যায়, কারণ ভিলা যদি একবার গোল পেত, ম্যাচের গতি অন্যরকম হতে পারত।
৫৮ মিনিটে ইনজুরি কাটিয়ে ফিরে আসা রায়ান গ্র্যাভেনবার্খ দূরপাল্লার শটে গোল করেন। তার শটটি পাও তোরেসের পায়ে লেগে দিক বদলে গোলরক্ষক মার্টিনেজকে বিভ্রান্ত করে জালে চলে যায়।
এরপর ভিলা তেমন কোনো হুমকি তৈরি করতে পারেনি। রস বার্কলির শেষ মুহূর্তের একমাত্র সুযোগটি নষ্ট হলে লিভারপুলের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।
এই জয়ে লিভারপুলের কোচ আরনে স্লটের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে। দলটি ১১ ম্যাচ পর প্রথমবার ক্লিন শিট রাখে এবং ২০ সেপ্টেম্বরের পর প্রিমিয়ার লিগে প্রথম জয় তুলে নেয়।
আইএইচএস/