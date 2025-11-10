  2. খেলাধুলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
রবির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হচ্ছেন হামজা চৌধুরী

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী। নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকায় এসেছেন। মঙ্গলবার থেকে তিনি দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন।

তবে ঢাকায় এসে হামজা প্রথমে রবি আজিয়েটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে স্বাক্ষর করবেন। মঙ্গলবার সকালে হামজার সাথে রবির প্রধান কার্যালয়ে দুই পক্ষের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হবে।

লেস্টার সিটির ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলছেন এ বছর মার্চ থেকে। এ পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচ খেলে দুটি গোল করেছেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।

আরআই/আইএইচএস/

