৬ মিনিটেই শেষ বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের গ্যালারির টিকিট
বাংলাদেশ ও ভারতের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই ম্যাচের ৫০০ টাকা মূল্যের গ্যালারির টিকিট বিক্রি শুরুর ৬ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সোমবার দুপুর ২টায় অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছিল বাফুফে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান কুইকেট। শুরুর পরপরই হাজার হাজার দর্শক টিকিট পেতে প্রবেশ করে কুইকেটের ওয়েবসাইটে। মাত্র ৬ মিনিট পরই টিকিট শেষ হয়ে যায়।
১৮ নভেম্বর রাত ৮টায় ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। দুই দেশই এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে ম্যাচ যেহেতু বাংলাদেশ ও ভারতের তাই দর্শকদের মধ্যে আছে তুমুল আগ্রহ।
এর আগে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচে সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ছিল ৪০০ টাকা। দর্শক আগ্রহ দেখে বাফুফে ভারত ম্যাচের গ্যালারির টিকিটের দাম করেছে ৫০০ টাকা। ৯টি ক্যাটাগরিতে টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্যালারি ৫০০ টাকা, ক্লাব হাউজ ৫০০০ ও ৩০০০ টাকা, ভিআইপি ৪০০০ ও ৩০০০ টাকা, রেড বক্স ৬০০০ টাকা, কর্পোরেট বক্স ৮০০০ টাকা, স্কাই বক্স ৮০০০ ও স্কাই ভিউ ৭০০০ টাকা।
আরআই/আইএইচএস/