সেই ক্ষুদে ফুটবলার সোহানকে স্কলারশিপ দেবে বিকেএসপি
চাঁদপুরের ৬ বছর বয়সী ক্ষুদে ফুটবলার সোহানের কচি পায়ের অসাধারণ ফুটবলের ভিডিও দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সারা দেশের ক্রীড়ামোদী মানুষ। তার পায়ের কারুকাজ, অসাধারণ ড্রিবলিং দেখতে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার সাড়ে পাঁচআনী গ্রামে হাজির হয়েছিলো অনেকে।
সোহানের ফুটবল নিয়ে কসরতের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তার কাছে উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন সোহানের যাবতীয় দায়িত্ব নেয়ার। সেই উপহারসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।
এবার চাঁদপুরের সেই ক্ষুদে ফুটবলারকে বিএসপির স্কলারশিপ দেয়ার ঘোষণা দিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, ‘খুদে ফুটবলার সোহানকে বিকেএসপি স্কলারশিপ দেওয়া হবে। বিকেএসপিতে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবে সোহান।’
আইএইচএস/