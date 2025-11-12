  2. খেলাধুলা

ন্যু ক্যাম্পে ফিরছেন মেসি? যা বলছেন বার্সা সভাপতি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
এমএলএস প্লে-অফের শেষ ম্যাচে ন্যাশভিলে এসসিকে ৪-০ গোলে হারিয়েই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বার্সেলোনার বিমানে চড়ে বসেছিলেন লিওনেল মেসি। ওই ম্যাচে জোড়া গোল করার পাশাপাশি জোড়া অ্যাসিস্টও করেছিলেন তিনি। বার্সেলোনায় এসে মেসি সোজা চলে যান ন্যু ক্যাম্পে। যেটা বার্সেলোনা এফসির হোম ভেন্যু এবং সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি চালু করা হয়।

মেসির ন্যু ক্যাম্পে আসার ঘটনা জানাজানি হতেই গুঞ্জন ওঠে তিনি কী আবার বার্সায় ফিরছেন? ফুটবল দুনিয়ায় ওঠা এই গুঞ্জনের জবাব দিয়েছেন বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা। তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, লিওনেল মেসির খেলোয়াড় হিসেবে আবারও বার্সেলোনায় ফেরা মোটেই ‘বাস্তবসম্মত নয়।’

ইন্টার মিয়ামি তারকার অপ্রত্যাশিত বার্সা সফর ঘিরে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লেও লাপোর্তা জানিয়েছেন, এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত ও আবেগঘনণ সফর, খেলায় ফেরার ইঙ্গিত নয়।

রোববার ৩৮ বছর বয়সী মেসি বার্সার হোম ভেন্যু স্পোটিফাই ক্যাম্প ন্যুয়ে আকস্মিকভাবে হাজির হন। তিনি স্পেনে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে সেখানে যান এবং পরে সামাজিক মাধ্যমে ছবিও পোস্ট করেন। ক্যাপশনে মেসি লেখেন, ‘আশা করি একদিন ফিরে এসে সেই বিদায়টা জানাতে পারব, যা একজন খেলোয়াড় হিসেবে কখনও জানাতে পারিনি।’

মেসির এই মন্তব্যে ভক্তদের মধ্যে ফেরার জল্পনা শুরু হলেও, লাপোর্তা সেটি থামিয়ে দেন। কাতালুনিয়া রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাপোর্তা বলেন, ‘তার বিদায় যেমনটা আমরা চেয়েছিলাম তেমন হয়নি। কিন্তু মেসির প্রতি এবং ক্লাবের সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এমন কোনো বিষয় নিয়ে জল্পনা ছড়ানো যা বাস্তবসম্মত নয়, তা ঠিক হবে না।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি জানতামই না মেসি আসছে; কিন্তু ক্যাম্প ন্যু তো তার ঘর। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রাতের খাবারের পর হঠাৎ চলে আসেন। এটা ছিল একদম স্বতঃস্ফূর্ত, বার্সার চেতনায় ভরা একটি কাজ।’

লাপোর্তা জানান, ক্যাম্প ন্যুয়ের সংস্কার কাজ শেষ হলে মেসির জন্য একটি বিশাল বিদায়ী অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। ‘লিওর প্রাপ্য পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শ্রদ্ধা। যখন স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণ হবে, তখন ১ লাখ ৫ হাজার দর্শকের সামনে আমরা সেই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাই।’

লিওনেল মেসি বার্সেলোনায় ২০ বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন, এর মধ্যে প্রথম দলে ১৭ মৌসুম খেলেছেন। তিনি ক্লাবের হয়ে- ৭৭৮ ম্যাচে ৬৭২ গোল করেন। ৩৪টি ট্রফি জিতেছেন, যার মধ্যে রয়েছে, ১০টি লা লিগা শিরোপা, ৪টি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ।

২০২১ সালে বার্সেলোনা ছাড়ার পর মেসি প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) যোগ দেন এবং দুই মৌসুম পর ২০২৩ সালে ইন্টার মিয়ামিতে পাড়ি জমান।
সম্প্রতি তিনি ২০২৮ সালের এমএলএস মৌসুম পর্যন্ত মিয়ামির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন, অর্থাৎ তখন তার বয়স হবে ৪১ বছর।

