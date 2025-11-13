পিছিয়ে পড়ার পর হামজার জোড়া গোলে ঘুরে দাঁড়ালো বাংলাদেশ

পিছিয়ে পড়ার পর হামজার জোড়া গোলে ঘুরে দাঁড়ালো বাংলাদেশ
নেপালের বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর দ্বিতীয় মিনিটেই বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী।
ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামের দর্শককের আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দুর্দান্ত বাইসাইকেল কিকে গোল করেছেন হামজা। এরপর ৫০ মিনিটে বাংলাদেশ পেনাল্টি পায়। এবারও হামজাই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে।
বাংলাদেশ গোল হজম করেছিল ২৯ মিনিটে রক্ষণভাগের ভুলের কারণে। নেপালের রোহিত চাঁদ বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়ে গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে জুনিয়র সোহেল রানাকে বসিয়ে শামিত সোমকে মাঠে নামান কোচ হ্যাবিয়ের ক্যাবরেরা।
