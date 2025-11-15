হামজার জন্য ঢাকায় লেস্টার সিটির দুই প্রতিনিধি

হামজার জন্য ঢাকায় লেস্টার সিটির দুই প্রতিনিধি
হামজা দেওয়ান চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে নাম লেখানোর পর থেকেই একের পর এক কীর্তির স্বাক্ষর রাখছেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশের জার্সিতে ৬ ম্যাচ খেলে ৪ গোল করেছেন। সর্বশেষ নেপালের বিপক্ষে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। তার বাইসাইকেল কিকে করা প্রথম গোলটি তো এখন এশিয়া, ইউরোপ এমনকি ফিফায়ও আলোচিত। তার সেই বাইসাইকেল কিকের ছবিসহ ফিফা তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে স্ট্যাটাসও দিয়েছিল।
বাংলাদেশেরই নয়, হামজা এখন এশিয়াতেই অন্যরকম আলোচনায়। গত মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেকের পর চারদিকে এখন কেবলই হামজা বন্দনা। নেপালের বিপক্ষে চোখ ধাঁধানো গোলের পর থেকে সবার মুখে মুখে ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের নাম।
বাংলাদেশে হামজার জনপ্রিয়তার কথা জানে তার ক্লাব লেস্টার সিটিও। তাই এদেশে হামজার জনপ্রিয়তা নিয়ে লেস্টার সিটি একটা ডকুমেন্টারি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। যে কারণে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সাবেক চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি ঢাকায় পাঠিয়েছে তাদের দুজন প্রতিনিধি।
শনিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা অনুশীলনের জন্য মাঠে প্রবেশের আগেই দেখা গেলো দুজন অচেনা বিদেশিকে। একজন ভিডিও প্রডিউসার ও একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তারা এসেছেন হামজার জন্য।
তারা কথাও বলেছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। ভিডিও প্রডিউসার ড্যানিয়েল ট্যাগেট বলেন, ‘আমরা সকালে এসেছি। সম্প্রতি হামজা জাতীয়তা বদলে বাংলাদেশের হয়ে খেলছেন। সেটারই একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছি। ইংল্যান্ডে গিয়ে আরও ভিডিও বানাবো। প্রকাশ পেতে হয়তো কয়েক মাস লাগবে।’
বাংলাদেশে হামজার যে এত জনপ্রিয়তা, ভাবতে পারেননি ট্যাগেট, ‘বাংলাদেশে সে কতটা জনপ্রিয়; এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। হামজা আগেই বলেছিল আমাকে। তবে এতটা হবে, তা আমি ভাবিনি। ম্যাচের সময় হয়তো আরও বাড়বে। হামজা বলেছে, ম্যাচের টিকিট নাকি সোল্ড আউট।’
