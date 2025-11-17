চাপ অনুভব করছ? জামালকে প্রশ্ন ক্রিকেট কোচ সিমন্সের
সকালে নাশতার টেবিলে যাওয়ার সময় সোনারগাঁও হোটেলের লিফটে দেখা জাতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ ফিল সিমন্স ও বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার। কিছুদিন ধরেই ভারতের বিপক্ষে ফুটবল ম্যাচ ঘিরে আলোচনা ক্রীড়াঙ্গনে। ক্রিকেটের কোচ হলেও তা অজানা নয় সিমন্সের।
এই ক্যারিবিয়ানের এটাও অজানা নয় যে, মাঠে বাংলাদেশ-ভারত লড়াই মানেই অন্যরকম কিছু। মর্যাদার লড়াই, স্নায়ুচাপের লড়াই। তাই তো জামাল ভূঁইয়াকে সে প্রশ্নটি করতে ভোলেননি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ।
জবাবে কী বলেছেন জামাল ভূঁইয়া? অধিনায়ক বলেন, ‘ফুটবলারদের চাপ থাকাটা স্বাভাবিক। ক্রিকেট কোচ যখন আমাকে এমন প্রশ্ন করেছেন, তখন আমি সেটাই বলেছি। আমি বলেছি চাপ সবসময় থাকে। তবে এটা সামলানোই আমার কাজ। ক্রিকেট কোচ বলেন, তিনিও ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে থাকবেন। তার মানে ক্রিকেটের দিকটা যদি দেখেন, এ ম্যাচ নিয়ে তারাও রোমাঞ্চিত। শুধু সমর্থক কিংবা পরিবার নয়। অন্যান্য খেলাধুলার লোকেরাও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সারাদেশ এ খেলা দেখবে।’
আগের ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশের রক্ষণ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে হারা বা জয় হাতছাড়া হওয়াটা নিয়তিই যেন হয়ে যাচ্ছে। জামাল সেটা মানছেন, ‘ডিফেন্সে অবশ্যই আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক উপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক স্পেস পাব। আক্রমণে যারা খেলবে, ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি। তাহলে সন্দেশ ও রাহুল (ভারতের) যেই থাকুক না কেন, হি (রাকিব) উইল কিল দ্য ডিফেন্স।’
