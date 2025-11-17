  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার ভারতের বিপক্ষে ডাগাউটে দাঁড়াচ্ছেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দলটির বিপক্ষে এই স্প্যানিশ কোচের অভিষেক হয়েছিল গত মার্চে শিলংয়ে। সেটি ছিল চলমান এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচ। ভারতের মাটিতে গোলশূন্য ড্র করে আসা বাংলাদেশ কি ঘরের মাঠে জিততে পারবে?

শিলংয়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজা দেওয়ান চৌধুরীর। দুর্দান্ত খেলেছিলেন ইংলিশ লিগের লেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এর পর জুনে বাংলাদেশ দলে যোগ হয়েছেন আরেব প্রবাসী কানাডার শামিত সোম। নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে শক্তি বেড়েছে বাংলাদেশের। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে সেই প্রভাব পড়ছে না। প্রতি ম্যাচেই আশাহত হচ্ছেন সমর্থকরা। এশিয়ান কাপের বাছাই টপকে ৪৫ বছর পর আবার বাংলাদেশ চূড়ান্ত পর্বে খেলবে- সেই প্রত্যাশা ছিল সবার। বিশেষ করে হামজা-শামিত যোগ হওয়ার পর এমন প্রত্যাশা বাড়াবাড়িও ছিল না। বাস্তবে হয়েছে উল্টো- মাঝপথেই নিশ্চিত হয়েছে বিদায়। শক্তি বাড়লেও ফলাফল আগের চেয়ে খারাপ।

ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের বিপক্ষে জিততে না পারলেও নেপালের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচে ড্র বেশি হতাশা তৈরি করেছে। দলটির সামর্থ্য ও কোচের কৌশল নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই তো চারদিন আগে নেপালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে জয় হাতছাড়ার পর সমর্থকরা ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন কোচের বিরুদ্ধে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে নেপালের ম্যাচ নিয়েও কথা বলতে হয়েছে ক্যাবরেরাকে। ‘নেপাল খুব লো-ব্লকে খেলেছিল। শুধু আমার না, ফুটবলে যখন এমন হয়, তখন সবার জন্যই কঠিন হয়ে যায়। যখন আপনি এমন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হন, যারা জায়গা দেয় না, তখন সামনে এগোনো কঠিন হয়, আক্রমণ গড়া কঠিন হয়।’

নেপালের বিপক্ষে যা হয়েছে সেটাকে স্বাভাবিক উল্লেখ করে বাংলাদেশ কোচ বলেছেন, ‘ওই ম্যাচে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দেখি কাল কী হয়! তবে সম্ভবত ভারত সেই দিক থেকে একটু বেশি আগ্রাসী হবে এবং তারা জয়ের জন্যই খেলতে নামবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। নেপালের বিপক্ষে কোন জিনিসগুলো আমরা করতে পেরেছি এবং কোন জিনিসগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে পারিনি সব বিশ্লেষণ করেছি। আশা করি ভারতের সব ঠিকভাবে কাজে লাগবে।’

ক্যাবরেরাও জানেন ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ মানে সমর্থকদের বড় ধরনের আবেগের বিষয়। তবে ফুটবলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি মনে করে বাংলাদেশ কোচ, ‘এই ম্যাচে অনেক আবেগ জড়িত। ডার্বির আবহটা সবার জন্যই স্পেশাল। এখন দলের আবেগ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, সেটাই আসল। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি। আমাদের সামর্থ্য আছে, আমরা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। তাই ভারতের বিপক্ষে জয়ের সুযোগটা নিতে হবে। সত্যি বলতে আমরা খুবই আত্মবিশ্বাসী যে, কাল তিন পয়েন্ট নিতে পারব। তারপর যা বলার বলবো। আমাদের তিন পয়েন্ট দরকার। কারণ, আমরা এই পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য। আমরা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। এটাই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা।’

বাংলাদেশ তো শেষ মিনিটে গোল খেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে। তাহলে সেটা সামাল কিভাবে দেবেন কোচ? ক্যাবরেরার জবাব, ‘যদি আমরা তিন পয়েন্ট পেতে চাই, অবশ্যই কাল এমন কিছু ঘটতে দেওয়া যাবে না। এসব পরিস্থিতি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে, সেগুলো থেকে শিখতে হবে, কাজ করতে হবে। কখনও আমরা এসব পরিস্থিতি ভালোভাবে সামলেছি— যেমন হংকংয়ের অ্যাওয়ে ম্যাচে আমরা বক্স খুব ভালোভাবে ডিফেন্ড করেছি। নেপালের বিপক্ষে আবার একই পরিস্থিতি হয়েছিল। এ কারণেই তো প্রস্তুতি ম্যাচ হয়। এখন আমাদের সেই প্রস্তুতি ম্যাচে যা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে কাল যেন এমন কিছু না ঘটে।’

