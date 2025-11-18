শেষদিনে বড় জয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো জার্মানি-নেদারল্যান্ডস

শেষদিনে বড় জয়ে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করলো জার্মানি-নেদারল্যান্ডস
বিশ্বকাপ মিস করার আশঙ্কা যে ছিল, জার্মানি তা উড়িয়ে দিল দারুণ এক জয়ে। সোমবার স্লোভাকিয়াকে ৬-০ গোলে হারিয়ে জার্মানি নিশ্চিত করলো ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট। গ্রুপ পর্বের শুরুতে হোঁচট খেয়ে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেই শঙ্কা আর বাস্তবায়িত হতে দিলো না জুলিয়ান নাগেলসমানের দল।
ফুটবলের বৃহত্তম আসরে এটি জার্মানির ২৩টির মধ্যে ২১তম বার অংশগ্রহণ। ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপে অংশ নেয়নি তারা, আর ১৯৫০ সালে নিষিদ্ধ থাকার কারণে খেলতে পারেনি।
জার্মানির দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী নেদারল্যান্ডসও নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপ। লিথুয়ানিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়ে অপরাজিতভাবেই গ্রুপের শীর্ষে থেকে তারা জায়গা করে নিয়েছে টুর্নামেন্টে। পোল্যান্ডকে পেছনে ফেলেই ডাচরা নিশ্চিত করেছে শীর্ষস্থান।
গ্রুপে জার্মানির পরে দ্বিতীয় হয়ে স্লোভাকিয়া, আর নেদারল্যান্ডসের গ্রুপে পোল্যান্ড প্লে-অফে উঠেছে।
রেড বুল অ্যারেনায় জার্মানি শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায়। নিউক্যাসলের নিক ওল্টেমাডে ১৮ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর সার্জ জিনাব্রি করেন দ্বিতীয় গোল। বিরতির আগেই (৩৬ ও ৪১ মিনিটে) লেরয় সানে দুটি গোল যোগ করে ব্যবধান বাড়ান।
পরে বদলি হিসেবে নামা রিডলে বাকু ৬৭ মিনিটে ও আসান উয়েদ্রাওগোর ৭৯ মিনিটের গোলে বড় জয় নিশ্চিত হয় জার্মানির।
নেদারল্যান্ডসের জন্যও ম্যাচটি ছিল বাঁচামরার। ড্র করলেও চলতো, তবে তারা জয়ে রঙ চড়িয়েছে। ১৬ মিনিটেই তিজানি রাইন্ডার্স গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। বিরতির পর কোডি গাকপো পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান। এরপর জাভি সিমন্স ও ডনিয়েল মালেন দুই মিনিটের মধ্যে দুই গোল (৬০ ও ৬২ মিনিটে) করে পোল্যান্ডকে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে দেন।
আগামী বৃহস্পতিবার হবে উয়েফা প্লে-অফের ড্র। ১৬ দল মিলে লড়াই করবে চারটি বিশ্বকাপ স্পটের জন্য। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের মার্চে। বিশ্বকাপের মূল ড্র অনুষ্ঠিত হবে ৫ ডিসেম্বর।
এমএমআর