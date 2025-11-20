ভারতকে হারিয়ে ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
মঙ্গলবার রাতে ২২ বছর পর ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। পরের রাতেই সেই হারের সুখবর হামজারা পেয়েছে র্যাঙ্কিংয়ে।
বুধবার রাতে হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ এগিয়েছে ৩ ধাপ। ১৮৩ থেকে হামজাদের দল এখন ১৮০ নম্বরে।
গত ৯ বছরের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে এটি বাংলাদেশের সেরা অবস্থান। এর আগে ২০১৬ সালের মার্চে ১৭৭ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ।
ভারত ম্যাচের আগে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ৮৯৪, বর্তমানে পয়েন্ট ৯১১। বাংলাদেশের কাছে হেরে ভারতের পয়েন্ট কমেছে ১৮। হামজা দের কাছে হেরে ভারত ১৩৬ থেকে নেমে ১৪২ নম্বরে।
অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি শীর্ষ চার দেশ স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের। দুই ধাপ এগিয়ে ৭ থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
