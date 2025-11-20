  2. খেলাধুলা

ভারতকে হারিয়ে ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:০৩ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার রাতে ২২ বছর পর ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। পরের রাতেই সেই হারের সুখবর হামজারা পেয়েছে র‌্যাঙ্কিংয়ে।

বুধবার রাতে হালনাগাদ করা র‌্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ এগিয়েছে ৩ ধাপ। ১৮৩ থেকে হামজাদের দল এখন ১৮০ নম্বরে।

‎‎গত ৯ বছরের মধ্যে র‌্যাঙ্কিংয়ে এটি বাংলাদেশের সেরা অবস্থান। এর আগে ২০১৬ সালের মার্চে ১৭৭ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ।

ভারত ম্যাচের আগে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ৮৯৪, বর্তমানে পয়েন্ট ৯১১।‎ ‎বাংলাদেশের কাছে হেরে ভারতের পয়েন্ট কমেছে ১৮। হামজা দের কাছে হেরে ভারত ১৩৬ থেকে নেমে ১৪২ নম্বরে।

অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি শীর্ষ চার দেশ স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের। দুই ধাপ এগিয়ে ৭ থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

