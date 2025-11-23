বার্নসের জোড়া গোলে সিটিকে হারালো নিউক্যাসল

বার্নসের জোড়া গোলে সিটিকে হারালো নিউক্যাসল
৭ মিনিটের মধ্যে টানা দুই গোল হজম করে নিউক্যাসলের মাঠ থেকে পরাজিত হয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। নিউক্যাসলের উইঙ্গার হার্ভে বার্নস জোড়া গোল করে দলকে জেতান।
গতকাল (২২ নভেম্বর) রাতে এই হারে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের কাছাকাছি যাওয়া হলো না তিনে অবস্থান করা সিটির।
আর্লিং হালান্ড তার প্রিমিয়ার লিগ ক্যারিয়ারের শততম গোলের সন্ধানে ছিলেন। তবে প্রথমার্ধে বেশকিছু সুযোগ হাতছাড়া করেন তিনি। নিউক্যাসলের জয়ের নায়ক বার্নসও সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।
ম্যাচের ১৮ মিনিটে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েন ফিল ফোডেন। তবে তার শটটি চলে যায় পোস্টের বাইরে। এসময় নিউক্যাসলের ডিফেন্ডার শার ট্যাকেল করেন ফোডেনকে। সেসময় বাম পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পান তিনি। তবে সেটি পেনাল্টি না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা।
গোল না হওয়ায় হতাশ হচ্ছিল মাঠে আসা স্বাগতিক দর্শকরা। নিউক্যাসলের নিক ওল্টমেডের প্রচেষ্টা দুইবার ব্যর্থ করে দেন সিটি গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা। ফার্কা পোস্ট পেয়েও গোল করতে পারেননি বার্নস।
প্রথমার্ধে দুই দলের কেউই পায়নি গোলের দেখা। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৪ মিনিটে সেই ডেডলক ভাঙেন হার্ভে বার্নস নিউক্যাসলের হয়ে। ব্রুনো গুইমারায়েসের কাছ থেকে বক্সের প্রান্তে বল পেয়ে বাম দিকের পোস্টের নিচ দিয়ে বল জালে পাঠান ৬৪ মিনিটে।
গোল হজম করলেও সমতায় ফিরতে সময় নেয়নি অতিথিরা। রুবেন দিয়াজ ৬৮ মিনিটে গোল করে সমতা ফেরান ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে। কর্ণার ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় নিউক্যাসল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডিফ্লেক্টেড শটে গোল করেন সিটি।
ঘরের সমর্থকদের মনে সংশয় জাগলেও মাত্র দুই মিনিট পর গুইমারায়েসের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসার পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বার্নস বল জালে জড়িয়ে নিউক্যাসলকে ২-১ ব্যবধানে আবার এগিয়ে দেন ৭০ মিনিটে।
ম্যাচের শেষদিকে ৮ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হলেও রক্ষণভাগ সামলে রেখে ২-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নিউক্যাসল। এ জয়ে তাদের পয়েন্ট এখন ১৫ এবং তারা উঠে এসেছে ১৪তম স্থানে।
