৪ গোলে ঘরে ফেরা রাঙালো বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১১ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ আড়াই বছর পর ক্যাম্প ন্যুতে ফিরেছে বার্সেলোনা। প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় করে রাখলো অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে। ফলে ফেরাটা হয়েছে রাজকীয়।

এই জয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে কাতালানরা। ১৩ ম্যাচ খেলে ১০ জয়ে পয়েন্ট ২১। এক ম্যাচ কম খেলে সমান পয়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদেরও। ১৩ ম্যাচে ১০টিতে জেতা বার্সার পয়েন্ট ৩১। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টও ৩১। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সেলোনা।

আজ (রবিবার) এলচের বিপক্ষে রিয়াল জিততে না পারলে শীর্ষেই থেকে যাবে বার্সেলোনা।

গ্যালারি এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি ক্যাম্প ন্যুর। তাই ৪৫ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন গ্যালারিতে। যা কিনা মূল ধারণক্ষমতার অর্ধেকেরও কম। ১ লাখ ৫ দর্শকের জন্য আগামী মৌসুমে পুরো গ্যালারি খুলে দেওয়া হবে। আতশবাজি ফুটিয়ে ঘরের মাঠে ক্লাবের খেলোয়াড়দের স্বাগত জানানো হয়।

প্রত্যাবর্তনের এই ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ফেরান তোরেস। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই কাতালানদের এগিয়ে দেন রবার্ট লেভানদোভস্কি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেরান তোরেস।

ফেরমিন লোপেজ দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে স্কোর ৩-০ করেন। দলের চতুর্থ ও নিজের দ্বিতীয় গোল করে ফেরান তোরেস চতুর্থ গোলটি এনে দেন ৯০ মিনিটে।

৫৪ মিনিটে ফেরমিনকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন মিডফিল্ডার সানচেত। ফলে আধঘণ্টারও বেশি সময় বিলবাওকে ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়।

