অবশেষে বাফুফে ঘোষিত দেড় কোটি টাকা পুরস্কার পাচ্ছে নারী ফুটবলাররা

অবশেষে বাফুফে ঘোষিত দেড় কোটি টাকা পুরস্কার পাচ্ছে নারী ফুটবলাররা
সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাফুফের নতুন কমিটি প্রথম সভায় নারী ফুটবল দলের জন্য দেড় কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এক বছরের বেশি সময় চলে গেলেও সাবিনা-আফঈদারা বাফুফের ঘোষিত সেই পুরস্কার পায়নি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদসহ অন্য যারা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তারা দিয়ে দিলেও বাফুফে অর্থ সংকটের কথা বলে দিন পার করছিল এতদিন।
ঠিক কবে মেয়েরা টাকা পাবে তার কোনো দিনক্ষণও বলতে পারছিল না বাফুফে। টাকার সংকুলান হলেই দিয়ে দেবো- জবাব থাকতো এমন। অবশেষ বাফুফে থেকে পরিস্কারভাবে বলা হলো কবে পুরস্কারের দেড় কোটি টাকা বুঝে পাবেন মেয়েরা।
রোববার বাফুফে ভবনে নারী ফুটবল দলের পৃষ্ঠপোষকতার নাম ঘোষণা অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নটি শুনতে হয়েছিল সভাপতি তাবিথ আউয়ালকে। তিনি বলেছেন, এই অর্থ বছরের মধ্যে টাকা দেওয়া হবে।
বাফুফে সভাপতি বলেছেন, ‘আমরা যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেটা দিতে পারনি। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ফিনান্সিয়াল বছরে দিয়ে দিবো। আমি কনফিডেন্টলিই বলতে পারি, এ বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো।’
আরআই/আইএইচএস