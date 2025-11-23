নারী ফুটবলের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত কিরণ, ক্ষমা চাইলেন বাফুফে সভাপতি
বাফুফের নারী ফুটবলের কার্যক্রম সাধারণত হয় নারী উইংয়ের মাধ্যমে। সেই কমিটির চেয়ারপারসন মাহফুজা আক্তার কিরণ দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘদিন ধরে। নারী ফুটবলের যে কোনো অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকায় থাকেন কিরণ।
রোববার ঘটলো ব্যতিক্রম ঘটনা। আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি অনুষ্ঠান এবং ‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’ ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না নারী উইংয়ের চেয়ারপারসন কিরণ।
কিরণ অনুপস্থিত কেন? সংবাদ মাধ্যম থেকে এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালকে। জবাবে বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘এখানে নারী টিম নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাফুফের ইন্টারনাল মিসকমিউনিকেশনের কারণে সকলকে জানানো হয়নি। সে কারণে সময়মতো আমাদের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্যই নেক্সট যখন প্রেস কনফারেন্স হবে, দল নিয়ে ওখানে আপনারা ওনাকে দেখতে পারবেন। আমি এই মিসকমিউিকেশনের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে সব দোষ আমার ঘাড়ে নিচ্ছি।’
এই অনুষ্ঠানে বাফুফে সভাপতি জাতীয় নারী ফুটবলের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির বিষয়ে বলেন, ‘টুর্নামেন্ট শুরুর কিছুদিন আগে দল যাবে অস্ট্রেলিয়ায়। তার আগে ঢাকায় ত্রিদেশীয় সিরিজ ছাড়া আরও তিনটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করা হবে মেয়েদের জন্য। সেই তিন ম্যাচ হবে ফিফা উইন্ডোর বাইরে।’
আগামী ১ থেকে ২১ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার তিন শহরে হবে এএফসি নারী এশিয়ান কাপ। প্রথমবারের মতো এশিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ১ থেকে ১৮ এপ্রিল থাইল্যান্ডে হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ। এই আসরেও বাংলাদেশ প্রথমবার খেলছে।
মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইনফিনিক্সের সাথে ছয় মাসের জন্য চুক্তি করেছে বাফুফে। অনূর্ধ্ব-২০ দলের জন্যও আলাদা করে আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি।
