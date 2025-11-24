‘বুড়ো’ রোনালদোর বাইসাইকেল কিকে গোল, আল-নাসরের জয়

‘বুড়ো’ রোনালদোর বাইসাইকেল কিকে গোল, আল-নাসরের জয়
ক্যারিয়ারজুড়ে বহুবার বাইসাইকেল কিকে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। একাধিকবার হয়েছেন খবরের শিরোনাম। তরুণ বয়সে এমন গোল করা কোনো ব্যাপার না হলেও ৪০ বছর বয়সে অবশ্যই কঠিন কাজ। কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই সহজ করে দেখালেন আল খালিজের বিপক্ষে।
গতকাল (২৩ নভেম্বর) রাতে রিয়াদের আল-আওয়াল পার্কে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল খালিজের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে রোনালদোর আল নাসর।
আল নাসরের জয়ের চেয়ে বেশি আলোচনায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বাইসাইকেল কিকে গোলটি। ম্যাচের শেষদিকে অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বক্সের ভেতর অসাধারণ এই গোলটি করেন তিনি।
এটি তার ক্যারিয়ারের ৯৫৪তম গোল। এই গোলটি মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৮ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে জুভেন্টাসের বিপক্ষে করা গোলের কথা।
সিআরসেভেনের আগে আল খালিজের জালে বল পাঠিয়েছেন জোয়াও ফেলিক্স ৩৯ মিনিটে, ওয়েসলি রিবেইরো ৪২ ও সাদিও মানে ৭৭ মিনিটে। খালিজের হয়ে একমাত্র গোলটি আসে ৪৭ মিনিটে মুরাদ আল-হাওসাউই।
সৌদি প্রো লিগের সবশেষ ৯ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে ১০ গোলের দেখা পেয়েছেন রোনালদো। আল খালিজের বিপক্ষে এই জয়ে পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে আল-নাসর।
আইএন/জেআইএম