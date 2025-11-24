কষ্টের ড্রয়ে শীর্ষে রিয়াল

কষ্টের ড্রয়ে শীর্ষে রিয়াল
ভাবা হয়েছিল একেবারে সহজেই জয় পাবে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু তা হয়নি। এলচের বিপক্ষে জয় আদায় করতে না পারা রিয়াল কোনোমতে এড়িয়েছে হার। পয়েন্ট ভাগাভাগির ম্যাচটি শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়।
রবিবার (২৩ নভেম্বর) এলচের বিপক্ষে ম্যাচে রিয়ালের দুই গোলেই অবদান রয়েছে জুড বেলিংহামের। প্রথমটি করিয়েছেন এবং দ্বিতীয়টি করেছেন। কষ্টের এই ড্রয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে উঠে এসেছে মাদ্রিদ।
ড্র হলেও এলচে খেলেছে একেবারে জয়ের লক্ষ্যেই। রিয়ালের চেয়ে মাত্র ৪ শতাংশ বল দখলে পিছিয়ে ছিল ক্লাবটি। তাদের ৪৮ শতাংশ বল দখলের বিপরীতে রিয়ালের ছিল ৫২ শতাংশ। লক্ষ্যে শট দুদলেরই সমান ৮টি। মোত পাস প্রায় একই। নির্ভুল পাসের হার এলচের ৯৩ আর রিয়ালের ৯২।
প্রথমার্ধের খেলায় গোলের দেখা পায়নি কোনো দলই। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩ মিনিটে অ্যালেক্স ফেবাস লিড এনে দেন এলচেকে। কিছুটা ধাক্কা খায় রিয়াল এই গোল হজম করে।
গোল পরিশোধে মরিয়া হয়ে ওঠে জাভি আলোনসোর শীষ্যরা। সেই গোল শোধ করেন ডিন হুইসেন। রিয়ালের ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম হেড দিতে গিয়ে ভালোভাবে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হন। সেই নল নাগালে পেয়ে ৭৮ মিনিটে গোল করে সমতা ফেরান হুইসেন।
কিন্তু এলচে মাঠে নেমেছিল দৃঢ় মনোবলে। ৮৪ মিনিটে আলভারো রদ্রিগেজের গোলে আবারও এগিয়ে যায় এলচে। কিন্তু ব্যর্থ হয় লিড ধরে রাখতে। মিনিট তিনেক পর ম্যাচের ৮৭ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপ্পে কাটব্যাকে বল পেয়ে পা ছুঁইয়ে দলকে সমতায় ফেরান বেলিংহাম।
ইংলিশ মিডফিল্ডার সমতা ফেরালে ম্লান হয়ে যায় এলচের ১৯৭৮ সালের পর প্রথমবার রিয়ালকে হারানোর স্বপ্ন।
