এজের হ্যাটট্রিকে উড়ে গেল টটেনহ্যাম

এজের হ্যাটট্রিকে উড়ে গেল টটেনহ্যাম
এবেরচি এজের অসাধারণ হ্যাটট্রিকে টটেনহ্যাম ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করল আর্সেনাল। এই জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্টস টেবিলের নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল আর্সেনাল।
রবিবার (২৩ নভেম্বর) রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে দারুণ জয়ে মিকেল আর্তেতার দল চেলসির সঙ্গে ছয় পয়েন্ট ব্যবধান ধরে রাখলো।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলতে থাকে আর্সেনাল। তৃতীয় মিনিটে ডেকলান রাইসের ভলি এবং এর পরের মিনিটে ইউরিয়েন টিম্বারের হেড থেকে অল্পের জন্য গোলের দেখা পায়নি ক্লাবটি। ৩৩ মিনিটে ফ্রি কিকে গোল করার প্রবল চেষ্টা করেও বুকায়ো সাকা ব্যর্থ হন ভিকারিওর অসাধারণ সেভে।
একাধিকবার চেষ্টা চালাতে থাকা আর্সেনাল অবশেষে ৩৬ মিনিটে দেখা পায় কাঙ্খিত গোলের। মিকেল মেরিনোর থ্রু থেকে বল পেয়ে জোরালো শট নেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার। সেই শট প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে চলে যায় জালে।
এর ঠিক মিনেট পাঁচেক পর রাইসের পাস ধরে এজে দারুণ ড্রিবলিংয়ে পর শক্তিশালী শটে ব্যবধান বাড়ান।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফিরলে আবারও জেগে ওঠেন এজে। টিম্বারের পাসে মাত্র ৪০ সেকেন্ডের মাথায় নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।
৫৫ মিনিটের আগে কোনো শট নিতে পারেনি টটেনহ্যাম। তবে ৫৫তম মিনিটে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেয় রিচার্লিসনের অবিশ্বাস্য গোলে। মাঝমাঠ থেকে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়ার পর দূর থেকেই থেকে শট নেন। দাভিদ রায়ার মাথার ওপর দিয়ে ক্রসবার ছুঁয়ে স্কোরও করেন তিনি সেই শট থেকে।
ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া টটেনহ্যামকে অবশ্য কোনো সুযোগ দেয়নি আর্সেনালের এজে। ৭৬ মিনিটে আরেকবার গোল করে এগিয়ে যায় ক্লাবটি। এবার গোল করেন তিনি ট্রোসারের পাস ধরে জোরালো শটে। সম্পন্ন করেন হ্যাটট্রিকও।
মিনিট দুয়েক পর চতুর্থ গোলের সুযোগও পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি ভিকারিওর সেভে।
এই জয়ে ১২ ম্যাচে ৯ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান আর্সেনালের। টানা তিন ম্যাচ জয়হীন টটেনহ্যাম ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে নেমে গেছে।
আইএন/জেআইএম