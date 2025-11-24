ব্রুনাইকে উড়িয়ে দিলো বাংলাদেশের কিশোররা

ব্রুনাইকে উড়িয়ে দিলো বাংলাদেশের কিশোররা
পূর্ব তিমুরের জালে ৫ গোল দিয়ে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই শুরু করেছিল বাংলাদেশ। চীনে চলমান এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ পেয়েছে আরো বড় জয়। সোমবার বাংলাদেশ ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রুনাই দারুসসালামকে।
দুই অর্ধে চারটি করে গোল করেছে বাংলাদেশের কিশোররা। গোলাম রব্বানি ছোটনের দলকে গোলের খাতা খুলতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৩ মিনিট পর্যন্ত। এর পর বাংলাদেশ একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে একের পর এক বল পাঠিয়েছে ব্রুনাইয়ের জালে।
জোড়া গোল করেছেন অপু ও রিফাত কাজী। অন্য চার গোল করেছেন ফয়সাল, মানিক, আলিফ ও বায়জিত। বাংলাদেশ তৃতীয় ম্যাচ খেলবে শ্রীলংকার বিপক্ষে বুধবার। বাছাইয়ের 'এ' গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ বাহরাইন ও স্বাগতিক চীন।
চ্যাম্পিয়ন দল আগামী বছর মে মাসে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত পর্বে খেলবে।
আরআই/ইআইএন/জেআইএম