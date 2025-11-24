কিংস-ব্রাদার্সের দ্বিতীয় জয়, ফর্টিস-পুলিশের ড্র

কিংস-ব্রাদার্সের দ্বিতীয় জয়, ফর্টিস-পুলিশের ড্র
নবাগত পিডব্লিউডির বিপক্ষে ড্র করে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ শুরু করেছিল বসুন্ধরা কিংস। ব্রাদার্স শুরু করেছিল পুলিশের বিপক্ষে হার দিয়ে। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দল দুটি। পরপর দুই ম্যাচ জিতে টেবিলের এক ও দুই নম্বরে এখন কিংস ও ব্রাদার্স।
সোমবার নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে কিংস ২-০ গোলে হারিয়েছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ও ব্রাদার্স একই ব্যবধানে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্সকে। তিন ম্যাচ শেষে কিংসের পয়েন্ট ৭ ও ব্রাদার্সের ৬।
মানিকগঞ্জ স্টেডিয়ামে বসুন্ধরা কিংসের জয়ের নায়ক ডরিয়েলটন। জোড়া গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটি করেন ডরিয়েলটন, ৮২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
মুন্সিগঞ্জে ব্রাদার্স ইউনিয়নের গোল করেছেন নেপালের দুই খেলোয়াড় সানিশ শেরেস্তা ও আরিক বিস্তা। ৮০ ও ৮২ মিনিটে গোল করেন তারা। কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস ও পুলিশের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।
পুলিশের পয়েন্ট ৫, ফর্টিসের ৪। মঙ্গলবার তৃতীয় রাউন্ডের পঞ্চম ম্যাচে মুন্সিগঞ্জে মুখোমুখি হবে রহমতগঞ্জ ও পিডব্লিউডি।
