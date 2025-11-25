অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ
টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল
দারুণ লড়াই করেও সেমিফাইনালে পর্তুগালের কাছে হেরেছে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা হলো না ব্রাজিলের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল।
আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইতালির মুখোমুখি হবে ব্রাজিলের যুবারা।
ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিতে দুই দলের কেউই গোলের দেখা পায়নি। তবে ম্যাচটি ছিল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। ব্রাজিল ১২টি ও পর্তুগাল শট নেয় ৯টি। কিন্তু কোনো দলই কাঙ্খিত গোলের দেখা।
ম্যাচে মোট ৭টি হলুদ কার্ডে দেখান রেফারি। এরমধ্যে পর্তুগাল দেখে ৪টি ও ব্রাজিল ৩টি। তবে ব্রাজিলের মিডফিল্ডার জে লুকাসের হলুদ কার্ডটি নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।
ফাইনালে ওঠার লড়াই গড়ায় টাইব্রেকারে। দুই দলই পাঁচটা করে শট নিয়ে সবগুলোতে গোল করে। পরে ম্যাচ গড়ায় ‘অলটারনেটিভ সাডেন ডেথে।’ সেখানে রোমারিও কুনিয়া ঠেকিয়ে দেন ব্রাজিলের একটি শট। আর ষষ্ঠ শটে গোল করে ফাইনাল নিশ্চিত করে পর্তুগীজরা।
ফাইনালে আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।
