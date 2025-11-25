  2. খেলাধুলা

সতীর্থকে মেরে লাল কার্ডের অবিশ্বাস্য ঘটনা ইংলিশ লিগে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
সতীর্থকে মেরে লাল কার্ডের অবিশ্বাস্য ঘটনা ইংলিশ লিগে

১০ জন নিয়েও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিয়েছে এভারটন। ২০১৩ সালের পর প্রথমবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১-০ ব্যবধানে জয়ের দেখা পেয়েছে দলটি। এই জয়ের ম্যাচে ঘটে গেছে এক অদ্ভুত কাণ্ড।

ইদ্রিসা গুয়ে ১৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ায় ১০ জনের দলে পরিণত হয় এভারটন। তাতে অবশ্য জয় পেতে কষ্ট হয়নি দলটির। তবে ঘটে গেছে এক বিরল ঘটনা।

প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোনো খেলোয়াড়কে ফাউল বা ট্যাকেল করে লাল কার্ড দেখেননি গুয়ে। নিজ দলের খেলোয়াড় মাইকেল কিনের গায়ে হাত তুলে দেখেছেন লাল কার্ড।

মাঠে এমন অদ্ভুট ঘটনা ঘটার প্র রেফারি টনি হ্যারিংটন এটিকে ‘হিংসাত্মক আচরণ’ হিসেবে দেখেন। পরে ভিএআর নিশ্চিত করার লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গুয়ে।

এটা ২০০৮ সালের পর প্রথম ঘটনা, যেখানে প্রিমিয়ার লিগে কোনো ফুটবলার সহখেলোয়াড়ের সঙ্গে মারামারির কারণে মাঠ ছাড়লেন।

আইএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।