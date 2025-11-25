ঢাকায় আজারবাইজান নারী ফুটবল দল
তিন জাতি আন্তর্জাতিক সিরিজে অংশ নিতে সকালে ঢাকায় এসেছে আজারবাইজান নারী ফুটবল দল। বুধবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ত্রিদেশীয় সিরিজ।
বাংলাদেশ, আজারবাইজান ও মালয়েশিয়া পরস্পরের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। বুধবার প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া। ২৯ নভেম্বর খেলবে আজারবাইজান ও মালয়েশিয়া। ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আজারবাইজান।
আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই সিরিজ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ।
এই সিরিজে দিয়ে দীর্ঘ এক যুগ পর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে জাতীয় নারী ফুটবল দল। সর্বশেষ ২০১৩ সালে এই স্টেডিয়ামে ফিলিপাইনের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলেছিল সাবিনারা।
আজারবাইজানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ হবে। ইউরোপের কোনো দলের বিপক্ষে আগে কখনো খেলেনি বাংলাদেশের মেয়েরা।
মঙ্গলবার বিকেলে দুই অতিথি দল ম্যাচ ভেন্যু ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে।
আরআই/আইএন/জেআইএম