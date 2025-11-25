চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ মহারণ: মুখোমুখি বার্সা-চেলসি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ মহারণ: মুখোমুখি বার্সা-চেলসি
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লিগ-পর্বে আজ মহারণ। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মুখোমুখি হচ্ছে ইউরোপের দুই শক্তিশাল দল চেলসি এবং বার্সেলোনা। সমান ৭ পয়েন্ট নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দল। চার ম্যাচে দুই জয়, এক ড্র এবং এক পরাজয়ের পর দু’দলই জানে, এই ম্যাচই হয়তো গ্রুপের গতিপথ বদলে দিতে পারে।
তবে এই ম্যাচে চেলসি আজ নামছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ছাড়া। গ্যাব্রিয়েল স্লোনিনা, রহিম স্টার্লিং ও দারিও এসুগো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্কোয়াডে নিবন্ধিত না থাকায় খেলতে পারবেন না, এসুগো আবার অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনেও রয়েছে। রোমিও লাভিয়া এখনও মাংসপেশির চোটে ভুগছেন, কোল পালমারের গ্রোয়েন সমস্যা এবং লেভি কাওলওয়েল দীর্ঘমেয়াদি লিগামেন্ট ইনজুরি থেকে সেরে উঠছেন।
তবে এত অনুপস্থিতির মাঝেও এনজো মারেসকার রক্ষণভাগ ও মাঝমাঠের প্রতিষ্ঠিত কাঠামো বজায় রাখবেন বলেই ধারণা। গোলপোস্টে থাকবেন রবার্ট সানচেজ, সামনে রিস জেমস, তোসিন আদারাবিওয়ো, ত্রেভো চালোবাহ ও মার্ক চুচুরেলা।
মাঝমাঠে এনজো ফার্নান্দেজ ও মোইসেস কাইসেদো; উইংয়ে পেদ্রো নেতো, হোয়াও পেদ্রো, আলেহান্দ্রো গার্নাচো এবং সামনে স্ট্রাইকার হিসেবে থাকবেন তরুণ মাক গুইউ, এস্তেভাও। চেলসির ঘরের মাঠে রেকর্ড ভয়ংকর— শেষ ৬১টি ইউরোপিয়ান হোম ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুইটিতে হার, আর টানা ১৬ ম্যাচ অপরাজিত।
বার্সেলোনাও আসছে একাধিক তারকাকে ছাড়াই। মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগান এখনও পিঠের চোটে বাইরে, পেদ্রি মাংসপেশির ইনজুরি, আর গাবি দীর্ঘ পুনর্বাসনে। গোলপোস্টে থাকবেন ভইচেখ শেজনি।
হান্সি ফ্লিকের রক্ষণভাগে হুলেস কুন্দে, রোনাল্ড আরাউহো, পাও কুবারসি ও আলেহান্দ্রো বালদে; মাঝমাঠে ফ্রেংকি ডি ইয়ং, ফারমিন লোপেজ ও দানি ওলমো।
আক্রমণে ডান-বামে লামিন ইয়ামাল ও মার্কাস রাশফোর্ড, সামনে রবার্ট লেওয়ানডস্কি— গতি, শক্তি ও ব্যক্তিগত দক্ষতায় ভরপুর একটি ফ্রন্টলাইন।
হানসি ফ্লিকের দলের একটি বড় শক্তি— তারা টানা ২৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে গোল করেছে। র্যাশফোর্ড মাত্র চার ম্যাচে পাঁচটি গোল-অবদান রেখেছেন, আর কিশোর ইয়ামালের ১৯তম জন্মদিনের আগেই ৭টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল।
আধুনিক ইউরোপিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে স্মরণীয় লড়াইগুলোর একটি হলো চেলসি বনাম বার্সেলোনা লড়াই। ১৪ ম্যাচে দুই দলই ৪টি করে জয় পেয়েছে। চেলসি শেষ নয় দেখায় মাত্র একবার হেরেছে বার্সেলোনার কাছে, যদিও সেই হারটি ২০১৮ সালের ক্যাম্প ন্যু-এর ৩–০ ম্যাচ। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বার্সার রেকর্ড খুবই খারাপ— ৮ ম্যাচে মাত্র এক জয় (২০০৬ সালে)। অন্যদিকে বার্সেলোনার ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে সাম্প্রতিক রেকর্ড দুর্দান্ত— গত দশ বছর ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইংল্যান্ডে গিয়ে মাত্র দুইবার হেরেছে তারা।
চেলসি এই মৌসুমে সবচেয়ে তরুণ স্কোয়াড নিয়ে খেলছে এবং একাধিক তরুণ তারকা নিজেদের প্রমাণ করছে— বিশেষত এস্তেভাও, যিনি প্রথম দুই ইউরোপীয় ম্যাচেই গোল করে তাক লাগিয়েছেন। দলে যুবশক্তি, গতি ও ঘরের মাঠের শক্তির সমন্বয়।
বার্সেলোনার দলে আবার দেখা যাচ্ছে ধারাবাহিক গোলের ঝড়—তাদের শেষ ২০টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে মোট ৯৬টি গোল হয়েছে, গড়ে ম্যাচপ্রতি প্রায় ৫টি। অর্থাৎ, আজকের ম্যাচে গোল-পারফরম্যান্স, গতি, পালটা আক্রমণ—সব মিলিয়ে উত্তেজনার ঘাটতি থাকবে না।
