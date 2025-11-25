পিটারের হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে আফঈদা
‘আমরা তো এভাবে খেলেই এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছি’
বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের কোনো সংবাদ সম্মেলন মানেই সেখানে উঠবে কোচ পিটার বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্সের কৌশল। ব্যাংককে যে কৌশলে খেলে থাইল্যান্ডের কাছে দুই ম্যাচে ৮ গোল খেয়েছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে প্রশ্ন শুনলে আবার ক্ষেপে যান কোচ। ঢাকায় শুরু হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরুর আগে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে হাই লাইন ডিফেন্স প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারকে।
পিটার বাটলার আপনাদের হাইলাইন ডিফেন্সে খেলান। ডিফেন্ডার হিসেবে সেটাকে কতটা চ্যালেঞ্জ মনে করেন? জবাবে আফঈদা খন্দকার বলেছেন, ‘সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে হয়। আমরা আগে তো ওভাবে খেলিনি (যদিও এ কোচের অধীনে এভাবেই খেলে আসছেন)। এখন কোচ সেভাবে খেলাচ্ছেন। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করতেছি কোচের কথা মতো চলার। অবশ্যই এটা ভালো হবে, ইনশাআল্লাহ। ভালো রেজাল্ট করব। এভাবে খেলেই আমরা অনূর্ধ্ব-২০ ও সিনিয়র টিম এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করেছি।’
ডিফেন্ডার হিসেবে চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে আফঈদা খন্দকার বলেছেন, ‘সাথে অবশ্যই ভুল ত্রুটি থাকবে। সব কিছুতে তো ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নেই পরবর্তী ম্যাচে যেন ভুলগুলো না হয়। সেভাবে খেলে চলেছি। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আমরা ভুল থেকে শিখি। থাইল্যান্ডে কি ভুল হয়েছে আমরা দেখেছি। তো অবশ্যই পরবর্তী ম্যাচগুলোতে এই ভুলগুলো আমাদের হবে না।’
কিছু খেলোয়াড় ভুটানে লিগ খেলেছেন। বাকিরা দেশে অনুশীলন করেছেন। তাতে সবার মধ্যে বোঝাপড়ার কোনো গ্যাপ আছে কিনা জানতে চাইলে অধিনায়ক বলেছেন, ‘এখন তো তারা চলে এসেছেন। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে এক সাথে প্র্যাকটিস করেছি। তো এখন আমাদের মধ্যে ভালো বন্ডিংটা আছে।’
